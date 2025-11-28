Irã boicota sorteio da Copa do Mundo por EUA não conceder vistos a dirigentes

Estados Unidos, Canadá e México são as sedes da Copa do Mundo de 2026. FIFA / Divulgação

O Irã decidiu não participar da cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de Futebol de 2026, no dia 5 de dezembro em Washington, depois que os Estados Unidos se recusaram a conceder vistos a vários membros de sua delegação, anunciou a federação iraniana.

Os Estados Unidos, que não mantêm relações diplomáticas com o Irã há mais de quatro décadas, Canadá e México são as sedes da Copa do Mundo de 2026.

A maioria das partidas, incluindo a final, será disputada em território americano.

O Irã se classificou em março para a Copa do Mundo de 2026 e está no pote 2 do sorteio, conforme estabelecido pela Fifa.

O site esportivo iraniano Varzesh 3 informou na terça-feira que os Estados Unidos não concederam vistos a alguns membros da delegação iraniana, incluindo Mehdi Taj, presidente da federação de futebol do país.

"Informamos à Fifa que as decisões tomadas não têm relação com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participarão do sorteio da Copa do Mundo", anunciou o porta-voz da federação de futebol do país na televisão estatal.

Segundo o Varzesh 3, quatro membros da delegação, incluindo o técnico da seleção nacional, Amir Ghalenoei, receberam vistos para viajar aos Estados Unidos.

Decisão política

Na quinta-feira, o presidente da federação denunciou uma decisão "política" dos Estados Unidos, informou a agência Mehr.

"Declaramos ao presidente da Fifa, o Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de uma posição puramente política e pedimos que ele interrompa esse comportamento", acrescentou.

Irã e Estados Unidos, inimigos há mais de quatro décadas, haviam iniciado em abril negociações sob a mediação do sultanato de Omã sobre o controverso programa nuclear do Irã.