Ancelotti convoca a Seleção para mais dois amistosos. MAURO PIMENTEL / AFP

A Seleção Brasileira será convocada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3), a partir das 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro.

O treinador italiano chamará os jogadores para dois amistosos, contra Senegal e Tunísia, que serão realizados na Europa durante a próxima data Fifa.

A convocação será transmitida pelo sportv, na TV fechada, e pelos canais do YouTube da CBF e da ge tv. Zero Hora acompanhará ao vivo.

Leia Mais Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos; acompanhe ao vivo

Agenda

O Brasil duelará contra os senegaleses no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e contra os tunisianos no dia 18, em Lille, na França. Esses serão dos últimos jogos do país na temporada.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada no México, Canadá e Estados Unidos, pela primeira vez com 48 seleções. O Mundial começa dia 11 de junho e termina 19 de julho.

Leia Mais Copa do Mundo 2026: veja as seleções já classificadas em gráfico interativo