A Seleção Brasileira será convocada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3), a partir das 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro.
O treinador italiano chamará os jogadores para dois amistosos, contra Senegal e Tunísia, que serão realizados na Europa durante a próxima data Fifa.
A convocação será transmitida pelo sportv, na TV fechada, e pelos canais do YouTube da CBF e da ge tv. Zero Hora acompanhará ao vivo.
Agenda
O Brasil duelará contra os senegaleses no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e contra os tunisianos no dia 18, em Lille, na França. Esses serão dos últimos jogos do país na temporada.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada no México, Canadá e Estados Unidos, pela primeira vez com 48 seleções. O Mundial começa dia 11 de junho e termina 19 de julho.