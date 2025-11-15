O confronto entre Georgia x Espanha, válido pela quinta rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias, será às 14h deste sábado (15). A partida ocorre no Dinamo Stadium, em Tiblíssi, na Geórgia.
Escalações para Georgia x Espanha
Georgia: Mamardashvili; Azarovi, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili; Mekvabishvili, Kiteishvili, Gagnidze; Davitashvili, Kvaratskhelia, Zivzivadze. Técnico: Willy Sagnol.
Espanha: Simón; Llorente, Huijsen, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Merino, Olmo; Torres, Pino, Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Arbitragem para Georgia x Espanha
Benoît Bastien (FRA), auxiliado por Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA). VAR: Mathieu Vernice (FRA).
Onde assistir a Georgia x Espanha
- A Disney+ anuncia a transmissão.