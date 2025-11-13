O confronto entre França e Ucrânia, válido pela 9ª rodada do Grupo D, será às 16h45min desta quarta-feira (13). A partida ocorre no Parc des Princes, em Paris.
Escalações para França x Ucrânia
França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Koné, Camavinga, Olise, Cherki e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps
Ucrânia: Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko; Kalyuzhnyi, Tsygankov, Shaparenko, Malinovskyi e Sudakov; Vanat. Técnico: Serhiy Rebrov
Onde assistir a França x Ucrânia
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.