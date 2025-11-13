França se classifica para a Copa do Mundo e Itália terá "missão impossível" contra a Noruega, virtualmente classificada

Mbappé fez dois gols na vitória da França. FRANCK FIFE / AFP

Mais uma seleção garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (13), de forma matemática. A França venceu e está no Mundial do próximo ano. A Noruega, que também venceu, está virtualmente classificada.

Em Paris, a França venceu a Ucrânia por 4 a 0 e não pode mais ser ultrapassada dentro do Grupo D. Mbappé marcou duas vezes. Olise e Ekitike também balançaram as redes. No domingo (16), os bicampeões do mundo encaram o Azerbaijão pela última rodada.

A situação mais curiosa está no Grupo I. A líder Noruega venceu a Estônia por 4 a 1, enquanto a Itália, segunda colocada, bateu a Moldávia por 2 a 0. Com três pontos de diferença entre elas, as seleções se enfrentam na última rodada, no domingo (16).

A questão é que a Noruega só será ultrapassada se perder por uma goleada quase impossível. A diferença do saldo de gols entre as duas seleções é de 17 a favor dos noruegueses. Um placar que serviria para a Itália, por exemplo, seria uma vitória por 9 a 0.

Quem perdeu a chance de classificação antecipada foi Portugal, que foi derrotada pela Irlanda por 2 a 0 e terá de aguardar a última rodada para buscar a vaga no Mundial. A seleção terá pela frente a Armênia, no domingo, às 11h (de Brasília).

Confira todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo, em ordem alfabética: