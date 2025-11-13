França se classifica para a Copa do Mundo e Itália terá "missão impossível" contra a Noruega, virtualmente classificada

Mais uma seleção garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (13), de forma matemática. A França venceu e está no Mundial do próximo ano. A Noruega, que também venceu, está virtualmente classificada.
Em Paris, a França venceu a Ucrânia por 4 a 0 e não pode mais ser ultrapassada dentro do Grupo D. Mbappé marcou duas vezes. Olise e Ekitike também balançaram as redes. No domingo (16), os bicampeões do mundo encaram o Azerbaijão pela última rodada.
A situação mais curiosa está no Grupo I. A líder Noruega venceu a Estônia por 4 a 1, enquanto a Itália, segunda colocada, bateu a Moldávia por 2 a 0. Com três pontos de diferença entre elas, as seleções se enfrentam na última rodada, no domingo (16).
A questão é que a Noruega só será ultrapassada se perder por uma goleada quase impossível. A diferença do saldo de gols entre as duas seleções é de 17 a favor dos noruegueses. Um placar que serviria para a Itália, por exemplo, seria uma vitória por 9 a 0.
Quem perdeu a chance de classificação antecipada foi Portugal, que foi derrotada pela Irlanda por 2 a 0 e terá de aguardar a última rodada para buscar a vaga no Mundial. A seleção terá pela frente a Armênia, no domingo, às 11h (de Brasília).
Confira todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo, em ordem alfabética:
- África do Sul
- Arábia Saudita
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Brasil
- Cabo Verde
- Canadá
- Catar
- Colômbia
- Coreia do Sul
- Costa do Marfim
- Egito
- Equador
- Estados Unidos
- França
- Gana
- Inglaterra
- Irã
- Japão
- Jordânia
- Marrocos
- México
- Nova Zelândia
- Paraguai
- Senegal
- Tunísia
- Uruguai
- Uzbequistão