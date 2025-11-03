Fabinho não era convocado pela Seleção desde a Copa 2022; veja como foram as últimas temporadas do volante

Fabinho tem 29 jogos pela Seleção. Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

Fabinho foi uma das principais novidades da convocação da Seleção Brasileira desta segunda (3). Em sua quarta lista, visando os amistosos contra Senegal e Tunísia, Carlo Ancelotti chamou o jogador de 32 anos pela primeira vez. Hoje no Al-Ittihad, o volante não era convocado desde a Copa do Mundo de 2022.

Seu último jogo pelo Brasil foi contra Camarões, na última rodada do Mundial de 2022. Na eliminação nas quartas, diante da Croácia, estava no banco. Ou seja, desde Tite, nenhum outro treinador chamou Fabinho — Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior passaram pelo cargo.

Como chega Fabinho?

Muita coisa mudou na carreira do volante desde sua última aparição na Seleção. Do auge no Liverpool, seu grande momento na Europa, Fabinho rumou à Arábia Saudita, para o Al-Ittihad.

Chegou com status de grande contratação para o futebol saudita. O clube pagou 40 milhões de libras (R$ 251 milhões na época) ao time inglês em julho de 2023, sete meses após a Copa de 2022.

Desde então, tem sido um dos pilares da equipe saudita, junto dos franceses Benzema e Kanté. Neste ano, soma 34 partidas, dois gols e três assistências. É o capitão do time e foi campeão da Liga e da Copa do país na temporada passada.

Experiência e liderança

Com o retorno, o volante retoma sua trajetória na Amarelinha, que já conta com 29 jogos. Além da experiência, Fabinho traz consigo a liderança e movimentação ao meio-campo, como bem destacou Carlo Ancelotti após o anúncio da convocação:

— Quero encontrar um perfil que possa encaixar com as características do Casemiro. Temos meio-campistas muito bons, com diferentes perfis defensivos, comparados a ele. O que o Fabinho tem é essa característica, a estrutura e o conhecimento da posição, além da experiência. É um jogador que está atuando e já teve nível muito alto na Europa.

Últimas temporadas de Fabinho

2022/23 (Liverpool): 49 jogos e duas assistências;

49 jogos e duas assistências; 2023/24 (Al-Ittihad): 30 jogos, um gol e três assistências;

30 jogos, um gol e três assistências; 2024/25 (Al-Ittihad): 37 jogos, três gols e uma assistência;

37 jogos, três gols e uma assistência; 2025/26 (Al-Ittihad)*: 12 jogos, 1 gol e duas assistências.