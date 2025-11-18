Espanha x Turquia: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa

O confronto entre Espanha x Turquia, válido pela 10ª rodada do Grupo E, será às 16h45min desta terça-feira (18) . A partida ocorre no Estádio de la Cartuja, em Sevilha.

A seleção espanhola está praticamente classificada para a Copa do Mundo, pois tem três pontos a mais do que os turcos e um saldo de 14 gols. A Turquia só avança de forma direta e foge da repescagem se vencer por 14 gols de diferença.