Espanha x Turquia: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa

O confronto entre Espanha x Turquia, válido pela 10ª rodada do Grupo E, será às 16h45min desta terça-feira (18). A partida ocorre no Estádio de la Cartuja, em Sevilha.
A seleção espanhola está praticamente classificada para a Copa do Mundo, pois tem três pontos a mais do que os turcos e um saldo de 14 gols. A Turquia só avança de forma direta e foge da repescagem se vencer por 14 gols de diferença.
Escalações para Espanha x Turquia
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Merino, Zubimendi e Fabián Ruíz; Ferran Torres, Oyarzabal e Alex Baena. Técnico: Luis De La Fuente
Turquia: Çakir; Çelik, Demiral, Bardakcr e Kadioglu; Çalhanoglu, Kokçu, Aydin, Arda Guler e Yildiz; Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella
Onde assistir a Espanha x Turquia
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.