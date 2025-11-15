Espanha e Suíça vencem e se aproximam da Copa do Mundo; veja os resultados das Eliminatórias da Europa

Suíça goleou a Suécia por 4 a 1. FABRICE COFFRINI / AFP

Mais duas seleções europeias encaminharam suas vagas à Copa do Mundo neste sábado (15). Espanha e Suíça venceram em seus respectivos grupos nas Eliminatórias e estão virtualmente classificadas ao Mundial que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá.

Os espanhóis golearam a Geórgia por 4 a 0, fora de casa, e chegaram a 15 pontos, com 19 gols de saldo. Logo atrás, vem a Turquia, com 12 pontos e cinco de saldo — venceu a Bulgária por 2 a 0 neste sábado. As duas seleções se enfrentam na última rodada, na terça (18), mas os turcos só tomaram a liderança se aplicarem uma goleada histórica.

A situação é parecida no Grupo B. A Suíça goleou a Suécia por 4 a 1 e chegou a 13 pontos e 12 gols de saldo. Vice-líder, com 10 pontos e apenas um de saldo, o Kosovo bateu a Eslovênia — já eliminada — por 2 a 0. Assim, só uma tragédia tira os suíços da copa no confronto diante do Kosovo na última rodada, também na terça. Os suecos vão à repescagem por sua campanha na Nations League.

Os demais jogos

Com o empate da Dinamarca com a Bielorrusia e a vitória da Grécia sobre a Escócia, tudo ficou para a última rodada no Grupo C. No duelo entre escoceses e dinamarqueses, em Glasgow, quem vencer estará na Copa. O derrotado vai à repescagem.

A situação é semelhante no Grupo H: Áustria e Bósnia triunfaram neste sábado e chegam para duelo decisivo na terça. Uma irá direto para a Copa, outra vai para a repescagem. Com dois pontos a mais, os austríacos têm a vantagem do empate.

No Grupo J, a Bélgica adiou sua classificação ao empatar com o Cazaquistão fora de casa. Os belgas estão na liderança com 15 pontos. Já País de Gales venceu e chega na última rodada com chances reais de ir à Copa em duelo diante da Macedônia do Norte — ambas com 13 pontos.

Confira os resultados do dia nas Eliminatórias da Europa: