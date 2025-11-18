Espanha, Bélgica e Suíça confirmam vagas para a Copa do Mundo; Escócia retorna após 28 anos

Todas as vagas diretas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 estão definidas. Nesta terça-feira (18), Espanha, Bélgica, Suíça e Escócia confirmaram a classificação.
Junto a elas, as seleções de Alemanha, França, Portugal, Holanda, Áustria, Noruega, Inglaterra e Croácia já estavam garantidas.
Pelo Grupo E, o empate em 2 a 2 com a Turquia foi suficiente para a Espanha ficar com a vaga. A La Roja abriu o marcador com Dani Olmo, mas viu Gül e Özcan virarem o placar. No segundo tempo, Oyarzabal deixou tudo igual. Com o resultado, a Turquia termina na vice-liderança da chave e vai para a repescagem.
Já a Bélgica teve uma vitória maiúscula contra Liechtenstein: 7 a 0. A goleada teve participação de Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers, Doku, duas vezes e Ketelaere, duas vezes. Lanterna do Grupo J, a seleção de Liechtenstein não conseguiu somar nenhum ponto na competição. País de Gales e Macedônia do Norte vão disputar a repescagem.
Pelo Grupo B, a Suíça terminou a campanha invicta nas Eliminatórias com um empate em 1 a 1 com Kosovo, que fica com a vaga para a repescagem.
Em vitória emocionante contra a Dinamarca, a Escócia garantiu a classificação direita e está de volta à Copa do Mundo depois de 28 anos. A seleção escocesa entrou em campo com um ponto a menos que a Dinamarca e precisando da vitória para ficar com a vaga. Com gol de bicicleta e golaço de chute do meio-campo nos acréscimos finais, os escoceses venceram por 4 a 2.
Confira todas as seleções garantidas na Copa 2026:
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Argentina
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Paraguai
- Colômbia
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Jordânia
- Coreia do Sul
- Austrália
- Catar
- Arábia Saudita
- Marrocos
- Tunísia
- Egito
- Argélia
- Gana
- Cabo Verde
- África do Sul
- Costa do Marfim
- Senegal
- Nova Zelândia
- Inglaterra
- França
- Portugal
- Noruega
- Alemanha
- Bélgica
- Áustria
- Espanha
- Suíça
- Escócia
- Holanda
- Croácia