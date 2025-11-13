Duas vitórias, 16 gols e um milagre: o que a Itália precisa para se classificar para a Copa do Mundo 

Desde o título de 2006, a Itália não foi mais a mesma em Copas. @azzurri / Instagram / Reprodução

Três Copas do Mundo consecutivas sem uma tetracampeã do torneio. É isso que pode acontecer caso a Itália não supere as dificuldades impostas na reta final das Eliminatórias Europeias, nesta data Fifa de novembro.

No momento, a Azzurri está mais perto da repescagem do que de uma vaga direta na competição, que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México em 2026.

Segunda colocada de seu grupo, a seleção italiana entra com uma missão praticamente impossível nas duas últimas rodadas do torneio que garante vaga direta na Copa. Veja os cenários possíveis abaixo.

Além de vencer a Moldávia nesta quinta-feira (13) e a Noruega no próximo domingo (16), necessita tirar uma diferença enorme de saldo de gols. Neste momento, a seleção norueguesa está com 29 gols de saldo, contra 10 dos italianos. O melhor ataque são dos nórdicos, com 33 gols prós, contra 18 marcados dos tetracampeões.

Ou seja, caso não ocorra um milagre entre os próximos dias, até porque a Noruega goleou por 4 a 1 a Estônia mais cedo, tudo indica que a seleção italiana irá disputar a terceira repescagem europeia seguida para tentar uma vaga ao Mundial de 2026. A repescagem continental, junto de outras 11 seleções, será em março do próximo ano.

O que explica a crise na seleção italiana?

Desde o título de 2006, a Itália não foi mais a mesma em Copas: caiu nas fases de grupos em 2010 e 2014 e ficou de fora dos dois torneios seguintes. Juntos com seus clubes e sua liga, referência em décadas anteriores, a Azzurri entrou em declínio após o Fair Play Financeiro da Uefa.

Falta de artilheiros e crise técnica

O país deixou de produzir grandes atacantes. O último nome que se destacou foi Immobile, que está em fim de carreira e já não é convocado há um tempo. Hoje a seleção conta com o argentino naturalizado, Mateo Retegui, que atua no futebol árabe, Moise Kean, da Fiorentina, e Raspadori, reserva do Atlético de Madrid.

Além da falta de artilheiros, enfrenta uma crise de identidade tática e técnica. O país que produziu treinadores como Sacchi, Conte e Ancelotti agora tem o ídolo, porém inexperiente, Gattuso no comando, após a saída de Spalletti — que optou por deixar o cargo, a um ano da Copa. O ex-volante tenta resgatar o espírito da equipe, junto com os íconues Buffon e Bonucci, seus auxiliares.

Tropeços em jogos decisivos

Ainda que tenham conquistado a Eurocopa em 2021, os italianos não conseguem ir bem nas Eliminatórias. Na anterior, após ficarem atrás da Suíça, caíram na repescagem para a Macedônia do Norte — que veio a ser superada por Portugal na fase seguinte.

Agora, restando duas rodadas para o fim, está a três pontos da Noruega: venceu cinco das seis partidas até aqui, mas vacilou justo no confronto direto contra os noruegueses. Com isso, o país nórdico depende apenas de si e ainda pode jogar por um empate contra os italianos.

Entre falhas de formação, escassez de peças — especialmente ofensivas — falta de identidade e tropeços em jogos decisivas, a tetracampeã mundial tenta reencontrar o caminho. Se não reagir, corre o risco de repetir 2018 e 2022 — e ver mais uma Copa do Mundo de casa, apenas pelas telinhas.

Situação dos grupos nas eliminatórias europeias

Cenários possíveis para a Itália nesta data Fifa

Vitória sobre a Moldávia: vencendo de goleada e ainda vencer os noruegueses na rodada seguinte.

vencendo de goleada e ainda vencer os noruegueses na rodada seguinte. Empate ou derrota para a Moldávia: perdendo ou somando apenas um ponto, os italianos irão disputar a repescagem mesmo vencendo a Noruega na última rodada.

9ª rodada - quarta-feira (13)

Noruega 4x1 Estônia

Moldávia x Itália, 16h45min

10ª rodada - domingo (16)

Israel x Moldávia, 16h45min

Itália x Noruega, 16h45min