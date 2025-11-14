Croácia garante vaga na Copa do Mundo 2026

Gvardiol abriu a virada croata. STRINGER / AFP

A Croácia é a 30ª seleção a confirmar vaga para a Copa do Mundo 2026. Os croatas carimbaram o passaporte para o torneio, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México, ao vencerem a Ilhas Faroé por 3 a 1 nesta sexta-feira (14).

A missão não era das mais difíceis para o time liderado pelo capitão Modric. Jogando em casa, a equipe precisava apenas de um empate contra a seleção que já não tinha mais chances de ir à Copa.

Os croatas até saíram atrás no placar, com gol de Géza Dávid Turi. Mas empataram ainda no primeiro tempo, com Gvardiol. Na etapa final, viraram com gols de Vlasic e Musa.

Assim, a Croácia confirma sua vaga no Mundial com uma rodada de antecedência. Em seu grupo, pode chegar ainda a 22 pontos se vencer Montenegro — sem chances de nada — na próxima segunda (17). Quem irá à repescagem europeia pela chave é a Tchéquia.

Confira todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo