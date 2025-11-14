Croácia garante vaga na Copa do Mundo 2026

A Croácia é a 30ª seleção a confirmar vaga para a Copa do Mundo 2026. Os croatas carimbaram o passaporte para o torneio, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México, ao vencerem a Ilhas Faroé por 3 a 1 nesta sexta-feira (14).
A missão não era das mais difíceis para o time liderado pelo capitão Modric. Jogando em casa, a equipe precisava apenas de um empate contra a seleção que já não tinha mais chances de ir à Copa.
Os croatas até saíram atrás no placar, com gol de Géza Dávid Turi. Mas empataram ainda no primeiro tempo, com Gvardiol. Na etapa final, viraram com gols de Vlasic e Musa.
Assim, a Croácia confirma sua vaga no Mundial com uma rodada de antecedência. Em seu grupo, pode chegar ainda a 22 pontos se vencer Montenegro — sem chances de nada — na próxima segunda (17). Quem irá à repescagem europeia pela chave é a Tchéquia.
Confira todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo
- África do Sul
- Arábia Saudita
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Brasil
- Cabo Verde
- Canadá
- Catar
- Colômbia
- Coreia do Sul
- Costa do Marfim
- Croácia
- Egito
- Equador
- Estados Unidos
- França
- Gana
- Inglaterra
- Irã
- Japão
- Jordânia
- Marrocos
- México
- Nova Zelândia
- Paraguai
- Senegal
- Tunísia
- Uruguai
- Uzbequistão