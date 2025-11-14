Copa do Mundo

Passaporte carimbado
Notícia

Croácia garante vaga na Copa do Mundo 2026

Equipe do capitão Modric confirmou sua classificação com uma rodada de antecedência nas Eliminatórias Europeias ao vencer a Ilhas Faroé

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS