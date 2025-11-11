Cristiano Ronaldo revela quando pretende se aposentar; veja a data

CR7 pretende se aposentar em até dois anos. Alexandra Beier / AFP

Cristiano Ronaldo revelou, nesta terça-feira (11), que pretende se aposentar em até dois anos e que a Copa do Mundo de 2026 será a última de sua carreira, quando estará com 41 anos.

— Quando digo em breve, provavelmente significa mais um ou dois anos — declarou.

Portugal ainda não está classificado para a próxima Copa do Mundo, mas poderá garantir a vaga com uma vitória sobre a Irlanda na quinta-feira (13).

A melhor campanha de Cristiano Ronaldo com Portugal em uma Copa foi o quarto lugar no Mundial de 2006, disputado na Alemanha.

Carreira de sucesso

Após uma carreira de sucesso na Europa, especialmente no Manchester United e no Real Madrid, CR7 assinou contrato com o Al-Nassr em 2023, dando início a um movimento que levou grandes jogadores para o futebol da Arábia Saudita, país que será sede da Copa do Mundo de 2034.