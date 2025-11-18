Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira no empate contra a Tunísia

Este foi o último jogo da Seleção Brasileira em 2025. FRANCK FIFE / AFP

No último amistoso de 2025, o Brasil não conseguiu vencer a Tunísia, em Lille, na França. O empate em 1 a 1 podia ser diferente caso Lucas Paquetá não tivesse desperdiçado uma cobrança de pênalti na segunda etapa. Mastouri e Estêvão fizeram os gols da partida.

O Brasil só volta a jogar em março de 2026, quando fará dois amistosos contra seleções europeias. Os adversários serão França e Croácia.

Confira as notas do Brasil

Bento

Não teve culpa no gol, mas errou duas vezes em reposições de bola. A Seleção podia ter sido vazada em lances como esses. Nota: 5.

Wesley

O ponto fraco da Seleção na primeira etapa. Foi amarelado no começo da partida e falhou no gol da Tunísia. Talvez tenha perdido pontos com Ancelotti, já que saiu no intervalo. Nota: 4,5.

Éder Militão

Não estava mal na partida, mas foi substituído por conta de uma lesão. Se for algo sério, Ancelotti pode perder um dos principais nomes para a Copa do Mundo. Nota: 6.

Marquinhos

Não foi muito exigido, mas segue passando segurança. É titular nas mãos de Ancelotti. Nota: 6,5.

Caio Henrique

Não aproveitou a oportunidade para se consolidar como uma opção para a Copa do Mundo. Faltou um maior apoio no ataque. Nota: 5,5.

Casemiro

Partida segura daquele que é possivelmente o maior acerto de Ancelotti desde a sua chegada. O time perdeu qualidade com a sua saída. Nota: 7.

Bruno Guimarães

Inferior a Casemiro, mas também teve atuação segura. Saiu no segundo tempo para que Lucas Paquetá fosse testado. Nota: 6,5.

Rodrygo

Era o mais recuado do quarteto ofensivo. Não faltou entrega, mas faltou eficiência nas finalizações. Isolou a bola mais de uma vez. Nota: 6,5.

Vini Jr.

Se espera mais do principal jogador da Seleção. Teve lapsos geniais em alguns momentos pelo lado esquerdo, mas não converteu em chances de gol. Nota: 6.

Estêvão

O melhor do Brasil em campo. Mais uma atuação de gente grande do jovem que está cada vez mais garantido no time titular de Ancelotti. Fez um gol de pênalti e quase virou o jogo no último lance. Nota: 7,5.

Matheus Cunha

Não teve uma atuação de destaque, ainda que não tenha comprometido negativamente no ataque. Saiu no intervalo. Nota: 6.

Danilo

Corrigiu os espaços deixados por Wesley no primeiro tempo. Nota: 6,5.

Vitor Roque

Teve poucas oportunidades em campo, mas conseguiu cavar um pênalti. Nota: 6,5.

Fabrício Bruno

Entrou na vaga do lesionado Militão e não comprometeu. Nota: 6.

Fabinho

O time perdeu qualidade com sua entrada, mas mais em função da saída de Casemiro. Mesmo assim, pode ser uma boa opção para reserva. Nota: 5,5.

Lucas Paquetá

Tentou dois chutes e nos dois isolou a bola. O segundo foi simplesmente a cobrança de pênalti que daria a vitória ao Brasil. Nota: 5.

