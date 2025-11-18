Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira no empate contra a Tunísia

No último amistoso de 2025, o Brasil não conseguiu vencer a Tunísia, em Lille, na França. O empate em 1 a 1 podia ser diferente caso Lucas Paquetá não tivesse desperdiçado uma cobrança de pênalti na segunda etapa. Mastouri e Estêvão fizeram os gols da partida.
O Brasil só volta a jogar em março de 2026, quando fará dois amistosos contra seleções europeias. Os adversários serão França e Croácia.
Confira as notas do Brasil
Bento
Não teve culpa no gol, mas errou duas vezes em reposições de bola. A Seleção podia ter sido vazada em lances como esses. Nota: 5.
Wesley
O ponto fraco da Seleção na primeira etapa. Foi amarelado no começo da partida e falhou no gol da Tunísia. Talvez tenha perdido pontos com Ancelotti, já que saiu no intervalo. Nota: 4,5.
Éder Militão
Não estava mal na partida, mas foi substituído por conta de uma lesão. Se for algo sério, Ancelotti pode perder um dos principais nomes para a Copa do Mundo. Nota: 6.
Marquinhos
Não foi muito exigido, mas segue passando segurança. É titular nas mãos de Ancelotti. Nota: 6,5.
Caio Henrique
Não aproveitou a oportunidade para se consolidar como uma opção para a Copa do Mundo. Faltou um maior apoio no ataque. Nota: 5,5.
Casemiro
Partida segura daquele que é possivelmente o maior acerto de Ancelotti desde a sua chegada. O time perdeu qualidade com a sua saída. Nota: 7.
Bruno Guimarães
Inferior a Casemiro, mas também teve atuação segura. Saiu no segundo tempo para que Lucas Paquetá fosse testado. Nota: 6,5.
Rodrygo
Era o mais recuado do quarteto ofensivo. Não faltou entrega, mas faltou eficiência nas finalizações. Isolou a bola mais de uma vez. Nota: 6,5.
Vini Jr.
Se espera mais do principal jogador da Seleção. Teve lapsos geniais em alguns momentos pelo lado esquerdo, mas não converteu em chances de gol. Nota: 6.
Estêvão
O melhor do Brasil em campo. Mais uma atuação de gente grande do jovem que está cada vez mais garantido no time titular de Ancelotti. Fez um gol de pênalti e quase virou o jogo no último lance. Nota: 7,5.
Matheus Cunha
Não teve uma atuação de destaque, ainda que não tenha comprometido negativamente no ataque. Saiu no intervalo. Nota: 6.
Danilo
Corrigiu os espaços deixados por Wesley no primeiro tempo. Nota: 6,5.
Vitor Roque
Teve poucas oportunidades em campo, mas conseguiu cavar um pênalti. Nota: 6,5.
Fabrício Bruno
Entrou na vaga do lesionado Militão e não comprometeu. Nota: 6.
Fabinho
O time perdeu qualidade com sua entrada, mas mais em função da saída de Casemiro. Mesmo assim, pode ser uma boa opção para reserva. Nota: 5,5.
Lucas Paquetá
Tentou dois chutes e nos dois isolou a bola. O segundo foi simplesmente a cobrança de pênalti que daria a vitória ao Brasil. Nota: 5.
Luiz Henrique
Entrou no fim. Sem nota.