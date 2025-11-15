Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na vitória sobre Senegal

O Brasil fez um dos jogos mais sólidos da Era Ancelotti contra Senegal. A vitória por 2 a 0, com gols de Estêvão e Casemiro, ambos no primeiro tempo, mostraram a força do Brasil contra uma das principais seleções africanas, em mais um teste para a Copa do Mundo de 2026.
Carlo Ancelotti parece ter encontrado sua escalação ideal e a base do time titular está bem estruturada. Na próxima terça-feira (18), a Seleção enfrenta a Tunísia, em Lille, na França, às 16h30min (horário de Brasília).
Confira as notas:
Ederson
Seguro com as mãos, mas quase entregou com os pés. É sempre com emoção com ele. Nota 6
Éder Militão
Foi seguro como lateral-direito e deve ser o dono da posição. Terminou a partida como zagueiro. Nota 6,5
Marquinhos
É muito consistente e passa segurança. Não à toa é o capitão. Nota 6,5
Gabriel Magalhães
Fez boa partida, mas saiu lesionado. Nota 6
Alex Sandro
Pouco ajudou no ataque, mas fez bem a função defensiva, salvando um gol quase em cima da linha. Nota 6,5
Casemiro
É peça fundamental no esquema de Ancelotti. Fez um belo gol e foi o responsável pelo desarme que resultou em outro. Nota 8
Bruno Guimarães
Parece estar em todos os lugares do meio de campo. Fez um bom jogo defensivo. Nota 7
Estêvão
Marcou mais uma vez e parece não sentir o peso da camiseta, mesmo tendo apenas 18 anos. Parece ter garantido a titularidade pelo lado direito do ataque. Nota 7,5
Rodrygo
Fez uma partida mais acanhada, mas criou boas chances para seus companheiros. Nota 6,5
Matheus Cunha
Foi quem destoou no quarteto ofensivo. Atrapalhou pelo menos duas jogadas ofensivas. Nota 5,5
Vini Jr.
Muito forte pelo lado esquerdo, criou boas chances e merecia ter feito um gol. Nota 7
Wesley
Teve boa chance para se mostrar efetivo na marcação pelo lado direito e foi bem. Nota 6
João Pedro
Voltou a ter oportunidade e mostrou vontade, mas o jogo já estava definido. Nota 6
Paquetá
Entrou no final. Sem Nota
Luiz Henrique
Entrou no final. Sem Nota
Fabrício Bruno
Entrou no final. Sem Nota
Caio Henrique
Entrou no final. Sem Nota