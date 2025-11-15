Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na vitória sobre Senegal

Casemirou marcou um belo gol e teve a melhor nota da cotação. Ian Kington / AFP

O Brasil fez um dos jogos mais sólidos da Era Ancelotti contra Senegal. A vitória por 2 a 0, com gols de Estêvão e Casemiro, ambos no primeiro tempo, mostraram a força do Brasil contra uma das principais seleções africanas, em mais um teste para a Copa do Mundo de 2026.

Carlo Ancelotti parece ter encontrado sua escalação ideal e a base do time titular está bem estruturada. Na próxima terça-feira (18), a Seleção enfrenta a Tunísia, em Lille, na França, às 16h30min (horário de Brasília).

Confira as notas:

Ederson

Seguro com as mãos, mas quase entregou com os pés. É sempre com emoção com ele. Nota 6

Éder Militão

Foi seguro como lateral-direito e deve ser o dono da posição. Terminou a partida como zagueiro. Nota 6,5

Marquinhos

É muito consistente e passa segurança. Não à toa é o capitão. Nota 6,5

Gabriel Magalhães

Fez boa partida, mas saiu lesionado. Nota 6

Alex Sandro

Pouco ajudou no ataque, mas fez bem a função defensiva, salvando um gol quase em cima da linha. Nota 6,5

Casemiro

É peça fundamental no esquema de Ancelotti. Fez um belo gol e foi o responsável pelo desarme que resultou em outro. Nota 8

Bruno Guimarães

Parece estar em todos os lugares do meio de campo. Fez um bom jogo defensivo. Nota 7

Estêvão

Marcou mais uma vez e parece não sentir o peso da camiseta, mesmo tendo apenas 18 anos. Parece ter garantido a titularidade pelo lado direito do ataque. Nota 7,5

Rodrygo

Fez uma partida mais acanhada, mas criou boas chances para seus companheiros. Nota 6,5

Matheus Cunha

Foi quem destoou no quarteto ofensivo. Atrapalhou pelo menos duas jogadas ofensivas. Nota 5,5

Vini Jr.

Muito forte pelo lado esquerdo, criou boas chances e merecia ter feito um gol. Nota 7

Wesley

Teve boa chance para se mostrar efetivo na marcação pelo lado direito e foi bem. Nota 6

João Pedro

Voltou a ter oportunidade e mostrou vontade, mas o jogo já estava definido. Nota 6

Paquetá

Entrou no final. Sem Nota

Luiz Henrique

Entrou no final. Sem Nota

Fabrício Bruno

Entrou no final. Sem Nota

Caio Henrique