São 10 partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo a serem disputadas neste sábado (15). Com jogos só na Europa, quatro seleções podem se classificar para a Copa do Mundo de 2026. São elas: Suíça, Espanha, Áustria e Bélgica.
Ao todo, 29 seleções estão classificadas para o Mundial. América do Sul, África, Ásia e Oceania já contam com todas as vagas diretas preenchidas. Os continentes ainda terão representantes na repescagem internacional.
As quatro seleções europeias com chances dependem de resultados paralelos em suas chaves. Nos quatro casos, uma vitória somada a derrota do segundo colocado dos grupos classifica os países. Vale destacar que esta é a penúltima rodada das Eliminatórias no continente.
Cenário nos grupos
No Grupo B, a Suíça soma 10 pontos, enquanto o vice-líder Kosovo tem sete. No Grupo E, a Espanha tem 12 pontos e vantagem de três para a Turquia.
A Áustria lidera o Grupo H, com 15 pontos, sendo dois a mais que a Bósnia e Herzegovina. Por fim, a Bélgica está em primeiro no Grupo J, um ponto à frente da Macedônia do Norte.
Confira todas as partidas das Eliminatórias da Copa da Europa deste sábado
11h
- Cazaquistão x Bélgica
14h
- Turquia x Bulgária
- Liechtenstein x País de Gales
- Geórgia x Espanha
- Chipre x Áustria
16h45min
- Bósnia e Herzegovina x Romênia
- Dinamarca x Bielorrússia
- Eslovênia x Kosovo
- Grécia x Escócia
- Suíça x Suécia