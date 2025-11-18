Confira os jogos desta terça pelas Eliminatórias da Copa do Mundo; veja quem pode se classificar

Jamaica tem confronto decisivo na busca pela vaga direta. @jff_football / Instagram / Reprodução

São 17 partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo a serem disputadas nesta terça-feira (18). Com jogos em três continentes, o dia terminará com oito novas seleções classificadas para o Mundial do próximo ano.

América do Sul, África, Ásia e Oceania já têm todas as vagas diretas preenchidas. Os continentes ainda terão representantes na repescagem internacional.

Ásia

Iraque e Emirados Árabes Unidos se enfrentam pelo jogo de volta da decisão da repescagem asiática. Na ida, as seleções empataram em 1 a 1. Quem vencer o jogo avança à repescagem mundial, que será disputada em março do próximo ano e já conta com três países classificados.

Europa

Suíça e Espanha lideram seus grupos com três pontos de diferença para os segundos colocados, o que deixa ambos os países em situação mais favorável para a classificação.

A situação fica mais equilibrada no Grupo C, em que Dinamarca e Escócia, líder e vice separados por um ponto, se enfrentam em Glasgow. Na Chave H, a primeira colocada Áustria encara a vice Bósnia, em Viena, sendo que as equipes estão a dois pontos de distância.

Por fim, no Grupo J, a Bélgica lidera com dois pontos de diferença para a Macedônia do Norte. As equipes não se enfrentam.

América Central e do Norte

O líder de cada um dos três grupos garante vaga direta na Copa. Neste momento, Suriname lidera o Grupo A com nove pontos, mesma pontuação do vice-líder Panamá.

Na chave B, Curaçao e Jamaica tem um ponto de diferença, com vantagem para o país de colonização holandesa. As seleções se enfrentam em Kingston.

Já no Grupo C são três países com chances. Honduras lidera, com oito pontos, mesma pontuação do Haiti, em segundo. Na sequência vem a Costa Rica, com seis pontos.

Confira as partidas das Eliminatórias na terça (18)

Ásia - 13h

Isaque x Emirados Árabes Unidos

Europa - 16h45min

Romênia x San Marino

Bielorrússia x Grécia

Bulgária x Geórgia

Espanha x Turquia

Suécia x Eslovênia

País de Gales x Macedônia do Norte

Kosovo x Suíça

Bélgica x Liechtenstein

Áustria x Bósnia e Herzegovina

Escócia x Dinamarca

América Central e do Norte - 22h