São seis partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo a serem disputadas nesta sexta-feira (14). Com jogos apenas na Europa, duas seleções podem se classificar para a Copa do Mundo de 2026. São elas: Croácia e Holanda.
Ao todo, 28 seleções já estão classificadas. América do Sul, África, Ásia e Oceania já contam com todas as vagas diretas preenchidas. Os continentes ainda terão representantes na repescagem internacional.
A Croácia pode se classificar em caso de vitória somada a uma derrota ou empate da República Tcheca. No caso da Holanda, será necessário vencer a Polônia, que está na segunda posição.
Confira todas as partidas das Eliminatórias da Copa desta sexta
Europa
14h
- Finlândia x Malta
16h45min
- Croácia x Ilhas Faroe
- Eslováquia x Irlanda do Norte
- Luxemburgo x Alemanha
- Gibraltar x Montenegro
- Polônia x Holanda