Confira os jogos desta segunda pelas Eliminatórias da Copa do Mundo; veja quem pode se classificar

São seis partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo a serem disputadas nesta segunda-feira (17). Com jogos só na Europa, quatro seleções podem se classificar para a Copa do Mundo de 2026. São elas: Alemanha, Eslováquia, Holanda e Polônia.
Ao todo, 31 seleções estão classificadas para o Mundial. América do Sul, África, Ásia e Oceania já contam com todas as vagas diretas preenchidas. Os continentes ainda terão representantes na repescagem internacional.
Das quatro seleções com condições de classificação nesta segunda-feira (17), apenas duas delas irão confirmar a vaga, já que os jogos valem por dois grupos e apenas o líder de cada um deles avança de forma direta.
No Grupo A, Alemanha e Eslováquia possuem 12 pontos, mas os tetracampeões mundiais possuem vantagem no saldo de gols. Os times se enfrentam em Leipzig, e o vencedor garante vaga na Copa. Em caso de empate, os alemães passam.
Já no Grupo G a situação está mais encaminhada. Com 17 pontos, a Holanda encara a Lituânia, em casa. A Polônia está em segundo lugar e enfrenta Malta, como visitante. Os times estão a três pontos de diferença, e os holandeses ainda contam com vantagem de 13 gols de saldo, o que torna improvável a classificação polonesa.
Confira todas as partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo desta segunda
16h45min
- Malta x Polônia
- Tchéquia x Gibraltar
- Holanda x Lituânia
- Alemanha x Eslováquia
- Irlanda do Norte x Luxemburgo
- Montenegro x Croácia