Confira os jogos de hoje pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

São 17 partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo a serem disputadas nesta quinta-feira (13). Com jogos em quatro continentes diferentes, cinco seleções podem se classificar para a Copa do Mundo de 2026 hoje. São elas: França, Portugal, Noruega, Jamaica e Honduras.
Ao todo, 28 seleções já estão classificadas. América do Sul, África, Ásia e Oceania já contam com todas as vagas diretas preenchidas. Os continentes ainda terão representantes na repescagem internacional.
Os três europeus que podem se classificar nesta quinta dependem apenas de uma vitória para garantir vaga no Mundial. Já Jamaica e Honduras dependem de resultados paralelos.
Confira todas as partidas das Eliminatórias da Copa desta quinta
Europa
14h
- Noruega x Estônia
- Armênia x Hungria
- Azerbaijão x Islândia
16h45min
- Inglaterra x Sérvia
- Moldávia x Itália
- Irlanda x Portugal
- França x Ucrânia
- Andorra x Albânia
África
13h
- Nigéria x Gabão
16h
- Camarões x República Democrática do Congo
Ásia
13h
- Emirados Árabes Unidos x Iraque
América do Norte e Central
19h
- Suriname x El Salvador
21h
- Ilhas Bermudas x Curaçao
- Trinidad e Tobago x Jamaica
23h
- Guatemala x Panamá
- Nicarágua x Honduras
- Haiti x Costa Rica