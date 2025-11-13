Confira o que está em jogo nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Europeias

Portugal depende de si para classificar-se ao Mundial de 2026. Bruno de Carvalho / Kapta+ / Divulgação

Nesta data Fifa, serão realizadas as duas últimas rodadas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Das 16 vagas destinadas ao Velho Continente, apenas uma já está ocupada — pela Inglaterra. Outras nove devem ser confirmadas já na penúltima rodada.

Com a expansão no número de participantes do Mundial do ano que vem (de 32 para 48), aumentou a quantidade de europeus classificados para a competição: três a mais que o habitual. Por isso, houve uma mudança no formato da disputa das qualificatórias. Agora, são cinco grupos com quatro países e sete grupos com cinco, totalizando 12 grupos.

O primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para a Copa 2026. Já as outras quatro vagas são decididas em repescagem. Essa nova fase é uma competição mata-mata que une os segundos lugares das Eliminatórias Europeias e os quatro melhores colocados da Liga das Nações.

Grupo A

Tudo será decidido na última rodada. Alemanha está na liderança do grupo, empatada com a Eslováquia em número de pontos (nove) e de vitórias (três), com um saldo de dois gols a mais. Mesmo que vença na penúltima rodada e a Eslováquia perca, a classificação direta e para repescagem só serão definidas no confronto direto entre as equipes, na última rodada.

Grupo B

A líder Suíça tem 10 pontos e pode garantir a vaga já na próxima rodada caso o segundo colocado, Kovoso, perca. Nesse caso, os suíços só precisariam empatar com a Suécia. Caso contrário, Kosovo ainda pode chegar à liderança.

Grupo C

Em situação semelhante à do Grupo A, a Dinamarca é líder com 10 pontos, mesma pontuação da vice Escócia. A seleção escocesa ainda pode passar à frente, caso vença na penúltima rodada. A decisão final ficará para o confronto direto entre as equipes, no último jogo.

Grupo D

A seleção francesa é a que está mais perto de assegurar a vaga. Líder e com 10 pontos, a França encara a vice Ucrânia na penúltima rodada e garante a classificação com uma vitória simples. Nesse caso, a Islândia pode entrar na briga pela vaga da repescagem caso vença o Azerbaijão.

Grupo E

A líder Espanha pode garantir a classificação na penúltima rodada, caso vença a Geórgia. Para isso, a Turquia, segunda colocada, precisa perder ou empatar com a Bulgária. Caso contrário, a decisão ficará para o confronto direto na última rodada.

Grupo F

Assim como a França, Portugal só depende de si para garantir a vaga antecipadamente. Com 10 pontos, cinco a mais que a vice Hungria, a seleção do craque Cristiano Ronaldo só precisa de uma vitória contra a Irlanda na penúltima rodada. Caso perca ou empate, tem que torcer para um resultado adverso da seleção húngara. Ou, então, a decisão fica para a última rodada. Com quatro pontos, a Irlanda ainda está na briga pela repescagem e pode ocupar a vaga em caso de deslize da Hungria.

Grupo G

A penúltima rodada vai ser quente no Grupo G. A líder Holanda tem confronto direto com a vice Polônia, que tem três pontos a menos. Caso vençam, os holandeses asseguram a classificação antecipada. Nesse cenário, a Finlândia, terceira colocada com 10 pontos, ainda teria chance de ficar com a repescagem.

Grupo H

A Áustria tem chance de garantir a vaga na próxima rodada, mas depende de resultado paralelo. Além de vencer o Chipre, tem que torcer para a Bósnia perder ou empatar contra a Romênia. Se não, a definição fica para o confronto direto na última rodada. A Romênia, terceira colocada, ainda tem chance de chegar à repescagem caso vença a Bósnia.

Grupo I

A disputa das duas vagas do grupo está entre Itália e Noruega. Líder, a seleção norueguesa pode garantir a classificação antecipada se vencer a Estônia e a Itália perder ou empatar com a Moldávia. Caso a Noruega perca, a decisão fica para o confronto direto na última rodada.

Grupo J

A Bélgica é líder com 14 pontos e a Macedônia do Norte é vice, com 13. No entanto, a seleção belga ainda tem dois jogos pela frente, enquanto os macedônicos têm apenas um, na última rodada. Se vencer o Cazaquistão, a Bélgica se classifica antecipadamente. Se perder ou empatar, a decisão fica para a última rodada e depende de resultados paralelos.

Grupo K

Com 18 pontos, a Inglaterra está isolada na liderança e já garantiu a vaga direta. A disputa será pela repescagem. No momento, é a Albânia quem ocupa a vaga, com 11 pontos. Para garanti-la na penúltima rodada, é preciso vencer Andorra e torcer para a Sérvia, terceira colocada com um ponto a menos, perder para a Inglaterra.

Grupo L