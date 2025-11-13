Confira o que está em jogo nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Norte e Central

As últimas três vagas diretas da Concacaf à Copa do Mundo de 2026 serão definidas nesta data Fifa. Por serem sedes, Estados Unidos, México e Canadá já estão garantidas no torneio.
As Eliminatórias da América do Norte e Central contam com 12 equipes divididas em três grupos. O líder de cada chave avança ao Mundial. Os dois segundos classificados com melhor classificação vão à repescagem.
Assim, nove países chegam às últimas rodadas com chances de classificação: Suriname, Panamá, Guatemala, Jamaica, Curaçao, Trinidad e Tobago, Honduras, Costa Rica e Haiti.
O que está em jogo nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Norte e Central
Grupo A
1º – Suriname: 6 pontos
2º – Panamá: 6 pontos
3º – Guatemala: 5 pontos
4º – El Salvador: 3 pontos
Próximos jogos
5ª rodada – 13/11
- Suriname x El Salvador – 19h
- Guatemala x Panamá – 23h
6ª rodada – 18/11
- Guatemala x Suriname – 22h
- Panamá x El Salvador – 22h
Cenários possíveis
- Suriname: depende apenas de si. Se vencer El Salvador e Guatemala, garante a vaga direta, chegando a 12 pontos. Mesmo um empate pode bastar, desde que o Panamá não vença os dois jogos.
- Panamá: precisa de duas vitórias e torcer por um empate de Suriname. Um tropeço, porém, pode custar até mesmo a vaga na repescagem.
- Guatemala: precisa vencer ao menos uma das duas partidas e torcer por combinação de resultados. O confronto direto com o Suriname será decisivo.
- El Salvador: tem a missão mais difícil. Precisa vencer os dois jogos e ainda torcer por empates entre os rivais.
Grupo B
1º – Jamaica: 9 pontos
2º – Curaçao: 8 pontos
3º – Trinidad e Tobago: 5 pontos
4º – Bermuda: 0 ponto
Próximos jogos
5ª rodada – 13/11
- Bermuda x Curaçao – 19h
- Trinidad e Tobago x Jamaica – 21h
6ª rodada – 18/11
- Trinidad e Tobago x Bermuda – 22h
- Jamaica x Curaçao – 22h
Cenários possíveis
- Jamaica: depende apenas de si. Se vencer Trinidad e Tobago, pode até empatar com Curaçao para garantir a vaga. Duas vitórias classificam.
- Curaçao: precisa vencer Bermuda e torcer para a Jamaica tropeçar. Se ambas pontuarem na penúltima rodada, o confronto direto em Kingston definirá quem vai ao Mundial.
- Trinidad e Tobago: ainda sonha, mas precisa vencer as duas partidas e torcer por tropeços de Jamaica ou Curaçao.
- Bermuda: já eliminada, apenas cumpre tabela.
Grupo C
1º – Honduras: 8 pontos
2º – Costa Rica: 6 pontos
3º – Haiti: 5 pontos
4º – Nicarágua: 1 ponto
Próximos jogos
5ª rodada – 13/11
- Haiti x Costa Rica – 21h
- Nicarágua x Honduras – 23h
6ª rodada – 18/11
- Costa Rica x Honduras – 22h
- Haiti x Nicarágua – 22h
Cenários possíveis
- Honduras: depende apenas de si. Se vencer a Nicarágua, pode até empatar com a Costa Rica na rodada final e ainda garantir a vaga. Duas vitórias classificam de forma direta.
- Costa Rica: precisa vencer o Haiti fora de casa para chegar à rodada final em boas condições. Pontuando na penúltima rodada, basta derrotar Honduras em casa para ficar com a vaga.
- Haiti: ainda sonha, mas precisa vencer a Costa Rica e torcer por um tropeço hondurenho. Chega vivo à última rodada se pontuar em casa.
- Nicarágua: já eliminada, apenas cumpre tabela.