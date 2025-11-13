Confira o que está em jogo nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Norte e Central

Jamaica depende apenas de si para ir ao Mundial. @jff_football / Instagram / Reprodução

As últimas três vagas diretas da Concacaf à Copa do Mundo de 2026 serão definidas nesta data Fifa. Por serem sedes, Estados Unidos, México e Canadá já estão garantidas no torneio.

As Eliminatórias da América do Norte e Central contam com 12 equipes divididas em três grupos. O líder de cada chave avança ao Mundial. Os dois segundos classificados com melhor classificação vão à repescagem.

Assim, nove países chegam às últimas rodadas com chances de classificação: Suriname, Panamá, Guatemala, Jamaica, Curaçao, Trinidad e Tobago, Honduras, Costa Rica e Haiti.

O que está em jogo nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Norte e Central

Grupo A

1º – Suriname: 6 pontos

2º – Panamá: 6 pontos

3º – Guatemala: 5 pontos

4º – El Salvador: 3 pontos

Próximos jogos

5ª rodada – 13/11

Suriname x El Salvador – 19h

Guatemala x Panamá – 23h

6ª rodada – 18/11

Guatemala x Suriname – 22h

Panamá x El Salvador – 22h

Cenários possíveis

Suriname : depende apenas de si. Se vencer El Salvador e Guatemala , garante a vaga direta, chegando a 12 pontos. Mesmo um empate pode bastar, desde que o Panamá não vença os dois jogos.

: depende apenas de si. Se vencer e , garante a vaga direta, chegando a 12 pontos. Mesmo um empate pode bastar, desde que o Panamá não vença os dois jogos. Panamá : precisa de duas vitórias e torcer por um empate de Suriname. Um tropeço, porém, pode custar até mesmo a vaga na repescagem.

: precisa de duas vitórias e torcer por um empate de Suriname. Um tropeço, porém, pode custar até mesmo a vaga na repescagem. Guatemala : precisa vencer ao menos uma das duas partidas e torcer por combinação de resultados. O confronto direto com o Suriname será decisivo.

: precisa vencer ao menos uma das duas partidas e torcer por combinação de resultados. O confronto direto com o Suriname será decisivo. El Salvador: tem a missão mais difícil. Precisa vencer os dois jogos e ainda torcer por empates entre os rivais.

Grupo B

1º – Jamaica: 9 pontos

2º – Curaçao: 8 pontos

3º – Trinidad e Tobago: 5 pontos

4º – Bermuda: 0 ponto

Próximos jogos

5ª rodada – 13/11

Bermuda x Curaçao – 19h

Trinidad e Tobago x Jamaica – 21h

6ª rodada – 18/11

Trinidad e Tobago x Bermuda – 22h

Jamaica x Curaçao – 22h

Cenários possíveis

Jamaica : depende apenas de si. Se vencer Trinidad e Tobago , pode até empatar com Curaçao para garantir a vaga. Duas vitórias classificam.

: depende apenas de si. Se vencer , pode até empatar com para garantir a vaga. Duas vitórias classificam. Curaçao : precisa vencer Bermuda e torcer para a Jamaica tropeçar. Se ambas pontuarem na penúltima rodada, o confronto direto em Kingston definirá quem vai ao Mundial.

: precisa vencer e torcer para a Jamaica tropeçar. Se ambas pontuarem na penúltima rodada, o confronto direto em Kingston definirá quem vai ao Mundial. Trinidad e Tobago : ainda sonha, mas precisa vencer as duas partidas e torcer por tropeços de Jamaica ou Curaçao.

: ainda sonha, mas precisa vencer as duas partidas e torcer por tropeços de Jamaica ou Curaçao. Bermuda: já eliminada, apenas cumpre tabela.

Grupo C

1º – Honduras: 8 pontos

2º – Costa Rica: 6 pontos

3º – Haiti: 5 pontos

4º – Nicarágua: 1 ponto

Próximos jogos

5ª rodada – 13/11

Haiti x Costa Rica – 21h

Nicarágua x Honduras – 23h

6ª rodada – 18/11

Costa Rica x Honduras – 22h

Haiti x Nicarágua – 22h

Cenários possíveis