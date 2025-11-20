Como ficaram os confrontos da repescagem europeia para a Copa do Mundo

Copa do Mundo de 2026 ainda tem vagas em aberto. FIFA / Divulgação

A Fifa realizou, na manhã desta quinta-feira (20), o sorteio para definir os confrontos da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026. O evento ocorreu em Zurique, na Suíça.

Dezesseis seleções lutam pelas últimas quatro vagas destinadas à Europa. Agora, elas foram divididas em quatro grupos e se enfrentarão em mata-matas. Os jogos serão disputados entre 26 e 31 de março de 2026.

Na primeira fase, elas disputarão semifinais. E, depois, jogarão as finais das chaves. Os confrontos serão em jogos únicos. E as seleções vencedoras dos grupos se classificarão à Copa do Mundo.

Chaves

Na Chave 1, Itália e Irlanda do Norte se enfrentarão no primeiro mata. Quem vencer enfrenta País de Gales ou Bósnia na final do grupo.

A Chave 2 terá jogos entre Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia. A Chave 3 colocará Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo frente a frente. Por fim, a Chave 4 será disputada entre Dinamarca x Macedônia e República Tcheca x Irlanda.

Chaveamento

Chave 1

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia

Chave 2

Ucrânia x Suécia

Polônia x Albânia

Chave 3

Turquia x Romênia

Eslováquia x Kosovo

Chave 4

Dinamarca x Macedônia

República Tcheca x Irlanda

Como estão as vagas?

A Copa do Mundo de 2026 já tem 42 seleções confirmadas. Além das quatro vagas que serão decididas na repescagem europeia, as outras duas ficarão entre Bolívia, Congo, Jamaica, Iraque, Nova Caledônia e Suriname.

Seleções já classificadas