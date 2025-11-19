Copa do Mundo

Dia marcante
Notícia

Com quase o mesmo tamanho de Porto Alegre, Curaçao se torna o menor país da história a confirmar vaga para a Copa do Mundo

Panamá e Haiti também garantiram vagas da Concacaf nesta terça-feira (18)

Zero Hora

