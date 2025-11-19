Com quase o mesmo tamanho de Porto Alegre, Curaçao se torna o menor país da história a confirmar vaga para a Copa do Mundo

Jogadores comemoram após a classificação. RICARDO MAKYN / / AFP

A noite da última terça-feira (18) foi histórica para Curaçao. O país conseguiu, pela primeira vez, a classificação para a Copa do Mundo. A nação e se tornará a menor a disputar o Mundial, com apenas 440 km² — Porto Alegre, por exemplo, tem 496,8 km².

A rodada derradeira das eliminatórias da Concacaf teve o empate entre Curaçao e Jamaica em 0 a 0. O resultado confirmou a primeira colocação do Grupo B da terceira fase, com 12 pontos, um à frente dos jamaicanos.

Panamá e Haiti ficaram com as outras duas vagas diretas da Concacaf. Os panamenhos retornam à Copa após oito anos — jogaram na Rússia, em 2018, pela primeira vez.

Os haitianos, no entanto, tiveram que esperar mais pela segunda participação. Eles não jogam o Mundial desde 1974, na Alemanha.

Jamaica e Suriname, que também sonham com a primeira Copa, vão disputar a repescagem mundial, em março.

Confira todas as seleções garantidas na Copa 2026: