Com quase o mesmo tamanho de Porto Alegre, Curaçao se torna o menor país da história a confirmar vaga para a Copa do Mundo

A noite da última terça-feira (18) foi histórica para Curaçao. O país conseguiu, pela primeira vez, a classificação para a Copa do Mundo. A nação e se tornará a menor a disputar o Mundial, com apenas 440 km² — Porto Alegre, por exemplo, tem 496,8 km².
A rodada derradeira das eliminatórias da Concacaf teve o empate entre Curaçao e Jamaica em 0 a 0. O resultado confirmou a primeira colocação do Grupo B da terceira fase, com 12 pontos, um à frente dos jamaicanos.
Panamá e Haiti ficaram com as outras duas vagas diretas da Concacaf. Os panamenhos retornam à Copa após oito anos — jogaram na Rússia, em 2018, pela primeira vez.
Os haitianos, no entanto, tiveram que esperar mais pela segunda participação. Eles não jogam o Mundial desde 1974, na Alemanha.
Jamaica e Suriname, que também sonham com a primeira Copa, vão disputar a repescagem mundial, em março.
Confira todas as seleções garantidas na Copa 2026:
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Argentina
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Paraguai
- Colômbia
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Jordânia
- Coreia do Sul
- Austrália
- Catar
- Arábia Saudita
- Marrocos
- Tunísia
- Egito
- Argélia
- Gana
- Cabo Verde
- África do Sul
- Costa do Marfim
- Senegal
- Nova Zelândia
- Inglaterra
- França
- Portugal
- Noruega
- Alemanha
- Bélgica
- Áustria
- Espanha
- Suíça
- Escócia
- Holanda
- Croácia
- Curaçao
- Haiti
- Panamá