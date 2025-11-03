Com novidades, Ancelotti convoca Seleção Brasileira para últimos amistosos do ano; veja a lista

A Seleção Brasileira está convocada pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Na lista, anunciada na tarde desta segunda-feira (3), constam 26 atletas, sendo sete que atuam no Brasil.
Os destaques ficam para o retorno do volante Fabinho e para as convocações de Vitor Roque, do Palmeiras, e de Luciano Juba, do Bahia. O lateral é o único estreante na Amarelinha.
Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, também foram chamados. Mesmo com falha na derrota para o Japão, o último jogo do Brasil, Fabrício Bruno foi convocado novamente.
Recuperado de lesão, Neymar segue sem ser chamado por Ancelotti. O atacante voltou a jogar pelo Santos no último sábado (1º).
— Não falei novamente com o Neymar. Vamos ver quando ele puder recuperar bem e jogar de novo — revelou o treinador.
Agenda
O Brasil duelará contra os senegaleses no dia 15 de novembro, no Estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e contra os tunisianos no dia 18, em Lille, na França. Esses serão dos últimos jogos do país na temporada.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada no México, Canadá e Estados Unidos, pela primeira vez com 48 seleções. O Mundial começa dia 11 de junho e termina 19 de julho.
— Creio que nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes saíram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores, não conhecia muito. Vamos fazer esse tipo de mudança. Acho que vou ter uma equipe mais definida nos dois jogos. Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho, Luciano Juba e Vitor Roque, que quero avaliar — disse Ancelotti após sua quarta convocação.
Confira os 26 convocados da Seleção Brasileira
Goleiros
- Bento - Al-Nassr
- Ederson - Fenerbahçe
- Hugo Souza - Corinthians
Defensores
- Danilo - Flamengo
- Alex Sandro - Flamengo
- Caio Henrique - Monaco
- Paulo Henrique - Vasco
- Wesley - Roma
- Luciano Juba - Bahia
Zagueiros
- Marquinhos - PSG
- Gabriel Magalhães - Arsenal
- Fabrício Bruno - Cruzeiro
- Militão - Real Madrid
Meio-campistas
- Andrey - Chelsea
- Bruno Guimarães - Newcastle United
- Fabinho - Al-Ittihad
- Casemiro - Manchester United
- Lucas Paquetá - West Ham
Atacantes
- Estevão - Chelsea
- Vitor Roque - Palmeiras
- João Pedro - Chelsea
- Rodrygo - Real Madrid
- Vini Jr. - Real Madrid
- Luiz Henrique - Zenit
- Matheus Cunha - Manchester United
- Richarlison - Tottenham
Produção: Leo Bender