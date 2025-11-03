Com novidades, Ancelotti convoca Seleção Brasileira para últimos amistosos do ano; veja a lista

Técnico italiano realizou sua quarta convocação desde que chegou ao comando da Amarelinha. RAFAEL RIBEIRO / CBF/DIVULGAÇÃO

A Seleção Brasileira está convocada pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Na lista, anunciada na tarde desta segunda-feira (3), constam 26 atletas, sendo sete que atuam no Brasil.

Os destaques ficam para o retorno do volante Fabinho e para as convocações de Vitor Roque, do Palmeiras, e de Luciano Juba, do Bahia. O lateral é o único estreante na Amarelinha.

Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, também foram chamados. Mesmo com falha na derrota para o Japão, o último jogo do Brasil, Fabrício Bruno foi convocado novamente.

Recuperado de lesão, Neymar segue sem ser chamado por Ancelotti. O atacante voltou a jogar pelo Santos no último sábado (1º).

— Não falei novamente com o Neymar. Vamos ver quando ele puder recuperar bem e jogar de novo — revelou o treinador.

Agenda

O Brasil duelará contra os senegaleses no dia 15 de novembro, no Estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e contra os tunisianos no dia 18, em Lille, na França. Esses serão dos últimos jogos do país na temporada.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada no México, Canadá e Estados Unidos, pela primeira vez com 48 seleções. O Mundial começa dia 11 de junho e termina 19 de julho.

— Creio que nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes saíram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores, não conhecia muito. Vamos fazer esse tipo de mudança. Acho que vou ter uma equipe mais definida nos dois jogos. Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho, Luciano Juba e Vitor Roque, que quero avaliar — disse Ancelotti após sua quarta convocação.

Confira os 26 convocados da Seleção Brasileira

Goleiros

Bento - Al-Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Danilo - Flamengo

Alex Sandro - Flamengo

Caio Henrique - Monaco

Paulo Henrique - Vasco

Wesley - Roma

Luciano Juba - Bahia

Zagueiros

Marquinhos - PSG

Gabriel Magalhães - Arsenal

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Militão - Real Madrid

Meio-campistas

Andrey - Chelsea

Bruno Guimarães - Newcastle United

Fabinho - Al-Ittihad

Casemiro - Manchester United

Lucas Paquetá - West Ham

Atacantes

Estevão - Chelsea

Vitor Roque - Palmeiras

João Pedro - Chelsea

Rodrygo - Real Madrid

Vini Jr. - Real Madrid

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Richarlison - Tottenham