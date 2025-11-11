Brasil e Senegal disputam amistoso neste sábado (15), às 13h. A partida será disputada no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Depois, a Seleção Brasileira fará um jogo contra a Tunísia, na terça-feira (18), às 16h30min, em Lille, na França.
Acompanhe a cobertura de Seleção em GZH
Escalações para Brasil x Senegal
Brasil: Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.
Senegal: Édouard Mendy (Mory Diaw); Ismaïl Jakobs, Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly e Hadji Diouf; Pape Gueye, Gana Gueye e Iliman Ndiaye; Sadio Mané, Ismaila Sarr e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.
Arbitragem para Brasil x Senegal
Ainda não divulgada pela Fifa.
Onde assistir a Brasil x Senegal
- A Globo e o SporTV anunciam a transmissão.
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 13h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h.