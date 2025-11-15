Brasil vence Senegal em amistoso preparatório para a Copa de 2026

Faltando 208 dias para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira parece ter encontrado o esquema e o time ideal para buscar o sonhado hexa. Neste sábado (15), no Emirates Stadium, em Londres, o Brasil venceu Senegal pela primeira vez na história e mostrou um desempenho animador na vitória por 2 a 0, com gols de Estêvão e Casemiro.
Dos 11 titulares escolhidos por Carlo Ancelotti, a dúvida é no lugar de quem Raphinha entrará no quarteto ofensivo, sendo o nome mais provável a sair o de Matheus Cunha. Outra mudanças que deve ocorrer até a Copa do Mundo é o fim do rodízio no gol, com o retorno de Alisson.
Na terça-feira (18), em Lille, na França, o Brasil entra em campo mais uma vez, às 16h30min (horário de Brasília), contra a Tunísia. O treinador italiano deve realizar testes na equipe, com mudanças em todos os setores. No entanto, esta data Fifa deve ser a última com experimentos.
Primeiro tempo animador
O início da partida foi em ritmo de Copa do Mundo para os dois times. Em 10 minutos, o Brasil finalizou três vezes com perigo, com destaque para Matheus Cunha, que chutou a bola na trave de Senegal.
A equipe africana optou por pressionar a saída de bola da Seleção em busca de contra-ataques no início de jogo. Porém, o sistema defensivo montado por Ancelotti se mostrou eficiente.
Prova disso foi no gol marcado aos 27 minutos. Casemiro fez um desarme no meio de campo e tentou passe Cunha, mas a bola desviou e sobrou para Estêvão. O craque de 18 anos finalizou cruzado com a perna esquerda, com firmeza e sem chance de defesa do goleiro Mendy.
Aos 35 minutos, o Brasil ampliou em uma jogada de bola parada. Rodrygo buscou Casemiro na segunda trave e a defesa de Senegal não afastou. O camisa 5 dominou como 10 e finalizou como 9 para marcar o segundo.
Antes do intervalo, Senegal teve as principais chances de marcar. Primeiro, a seleção africana teve dois chutes bloqueados pela defesa brasileira quase em cima da linha. Momentos depois, Ederson fez boa defesa em chute cruzado de Ismailla Sarr.
Segunda etapa cadenciada
Senegal voltou com uma mudança em campo e pressionando ainda mais a saída de bola brasileira. Marquinhos recuou para Ederson e o goleiro errou o passe. Ndiaye teve o gol livre para finalizar, mas chutou errado e a bola foi na trave.
Após o susto inicial, o Brasil tentou retomar o domínio do jogo. Para isso, Ancelotti fez duas mudanças para testar novas alternativas. Wesley entrou no lugar de Gabriel Magalhães, que sentiu lesão, e Eder Militão voltou para a zaga. No ataque, João Pedro recebeu oportunidade na vaga de Matheus Cunha.
O controle do jogo voltou à Seleção Brasileira e criou boas chances em contra-ataques, enquanto os senegaleses tiveram poucas oportunidades de descontar.
FICHA TÉCNICA
Amistoso — 15/11/2025
Brasil (2)
Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (18'/2ºT, Wesley) e Alex Sandro (45'/2ºT, Fabrício Bruno); Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão (37'/2ºT, Luiz Henrique), Rodrygo (37'/2ºT, Paquetá), Matheus Cunha (18'/2ºT, João Pedro) e Vini Jr. (45'/2ºT, Caio Henrique) Técnico: Carlo Ancelotti.
Senegal (0)
E. Mendy; A. Mendy, Koulibaly, Niakhaté e Jakobs (30'/2ºT, Diouf); Idrissa Gueye, Pape Gueye (30'/2ºT, Ciss), Ndiaye (36'/2ºT, Sabaly), Pape Matar Sarr (3'/2ºT, Nicolas Jackson) e Ismaila Sarr (36'/2ºT, C. Ndiaye); Mané (30'/2ºT, Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.
GOLS: Estêvão (B), aos 27, e Casemiro (B), aos 35 minutos do primeiro tempo;
CARTÕES AMARELOS: A. Mendy (S), Koulibaly (S), Casemiro (B), P. Gueye (S) e I. Gueye (S)
ARBITRAGEM: Jarred Gillett, auxiliado por Dan Cook e Neil Davies. VAR: Matthew Donohue (quarteto inglês).
LOCAL: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Próximo jogo
Terça-feira — 18/11
16h30min — Brasil x Tunísia
Decathlon Stadium, em Lille (Amistoso)