Brasil decepciona e só empata com a Tunísia em seu último jogo de 2025

Estêvão comemorou seu gol com os companheiros de Brasil. FRANCK FIFE / AFP

Se contra Senegal a Seleção Brasileira esbanjou segurança e venceu ao natural, no amistoso contra a Tunísia, nesta terça-feira (18), o time treinado por Carlo Ancelotti deixou a desejar dentro de campo. Na Decathlon Arena, em Lille, na França, as equipes empataram em 1 a 1, no último jogo do Brasil em 2025.

Com relação ao time que começou na vitória contra Senegal por 2 a 0, o treinador italiano promoveu três alterações. No gol, Bento assumiu a posição de Ederson, que deverá ser ocupada por Alisson, quando voltar de lesão. Já nas laterais, Alex Sandro deu lugar a Caio Henrique, na esquerda, e Wesley iniciou na direita, setor em que Militão atuou na última rodada.

Dentro de campo, Estêvão mostrou mais uma vez que idade é apenas um detalhe e está pronto para jogar a Copa do Mundo. Mesmo assim, o restante do time não correspondeu o esperado, e a Seleção não conseguiu vencer a organizada equipe africana.

O Brasil só volta a jogar em março de 2026, quando Ancelotti terá os testes mais difíceis desde a sua chegada. Ainda sem data confirmada, a Seleção fará amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos.

Primeiro tempo

A partida começou com o Brasil tomando as iniciativas no ataque. A primeira chance apareceu aos 10 minutos, quando Rodrygo recebeu passe de Casemiro, no lado esquerdo da área. O atacante do Real Madrid chutou cruzado, a bola passou pelo goleiro, mas parou em Talbi, que bloqueou de carrinho.

Por mais que a Tunísia fosse inferior tecnicamente, a seleção africana, organizada principalmente no meio de campo, entendeu o melhor setor para atacar o Brasil: o lado direito, área em que Wesley não foi bem.

Por volta dos 22 minutos, o lateral-direito perdeu a bola no meio de campo, e Abdi disparou em velocidade pelo lado esquerdo. O ala tunisiano esperou o momento certo e achou um belo cruzamento para Mastouri, que entrava na área. O centroavante dominou e finalizou na saída de Bento para abrir o placar: 1 a 0.

Na tentativa do empate, o Brasil até buscava criar oportunidades de ataque, mas esbarrava na definição das jogadas. A alternativa passou a ser a bola parada. Em cobrança de falta aos 37 minutos, Rodrygo mandou no canto do goleiro, e Dahmen espalmou para escanteio.

Três minutos depois, a bola parada foi decisiva para a Seleção Brasileira. Após cobrança de escanteio, Bronn tocou com o braço na bola, ação que só foi percebida com a ajuda do VAR: pênalti. O jovem Estêvão assumiu a responsabilidade e cobrou forte no lado direito para empatar: 1 a 1.

Segundo tempo

A Seleção começou com maior intensidade em relação ao primeiro tempo, mas foi a Tunísia que criou a primeira chance. Com oito minutos, Saad arrancou pelo lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou de fora da área, mas errou o alvo.

Aos 14 minutos, Ancelotti ganhou uma preocupação para o fim do ano. Éder Militão, que chegou a mancar no primeiro tempo, saiu lesionado e será avaliado nos próximos dias.

Neste momento, Ancelotti fez três alterações e viu o Brasil perder um pouco da qualidade no setor ofensivo, tendo dificuldades para criar chances claras de gol. Lucas Paquetá e Rodrygo até finalizaram de fora da área, mas não acertaram o gol.

Novamente, a bola parada voltou a ser alternativa. No lado esquerdo da área, Vitor Roque roubou a bola de Sassi, mas foi derrubado pelo jogador adversário na sequência: pênalti. Lucas Paquetá cobrou mal, e a bola passou por cima do gol.

No fim da partida, Estêvão até procurou jogadas individuais para virar a partida e quase conseguiu aos 49 minutos. O jogador invadiu a área pelo lado direito, mas acertou a trave.

A atuação inspiradora contra Senegal não foi repetida contra a Tunísia. No último teste de 2025, Carlo Ancelotti conseguiu observar mais nomes e parece ter definido de vez o esquema com quatro jogadores no ataque.

Contudo, o resultado do amistoso desta terça mostra que alguns nomes ainda não estão garantidos no time e podem ter desperdiçado a oportunidade de confirmar a vaga.

FICHA TÉCNICA — AMISTOSO — 18/11/2025

BRASIL (1)

Bento; Wesley (Danilo, INT), Éder Militão (Fabrício Bruno, 15'/2°T), Marquinhos e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho, 15'/2°T), Bruno Guimarães (Lucas Paquetá, 15'/2°T); Rodrygo (Luiz Henrique, 33'/2°T), Vini Jr., Estêvão e Matheus Cunha (Vitor Roque, INT). Técnico: Carlo Ancelotti.

TUNÍSIA (1)

Dahmen; Valery, Meriah, Talbi, Bronn e Abdi (Ben Ouanes, 33'/2°T); Sassi, Skhiri e Hannibal Mejbri (Chaouat, 41'/2°T); Saad (Achouri, 33'/2°T) e Mastouri (Gharbi, 13'/2°).

Técnico: Sami Trabelsi.

GOLS: Mastouri (T), aos 22, e Estêvão (B), aos 43 minutos do primeiro tempo.

AMARELOS: Wesley (B) e Abdi (T).

ARBITRAGEM: Jérome Brisard, auxiliado por Alexis Auger e Erwan Finjean. VAR: Alexandre Castro (quarteto francês).