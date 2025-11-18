Áustria busca empate contra a Bósnia e garante vaga para a Copa do Mundo de 2026

JOE KLAMAR / AFP

No Grupo H das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, a Áustria garantiu a liderança e a classificação para a competição que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá. O país vai para a oitava participação em Mundial, sendo a última em 1998.

Nesta terça-feira (18), em Viena, a seleção empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, que saiu vencendo com gol de Haris Tabakovic, ainda no primeiro tempo.

O resultado estava classificando os bósnios e os austríacos iriam à repescagem. Porém, aos 32 da segunda etapa, Michale Gregoritsch marcou o gol do empate e da classificação da Áustria. A Bósnia vai disputar a repescagem com as outras segundas colocadas dos demais grupos.

