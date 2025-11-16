Sem Cristiano Ronaldo, Portugal goleia Armênia por 9 a 1 e confirma vaga na Copa do Mundo

Esta é a segunda maior goleada aplicada por Portugal nas eliminatórias. Miguel Riopa / AFP

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, expulso na derrota por 2 a 0 para a Irlanda, Portugal não encontrou dificuldades para derrotar a Armênia neste domingo (16). Pela última rodada das Eliminatórias Europeias, os lusos golearam por 9 a 1 e garantiram classificação para a Copa do Mundo 2026

Os meias Bruno Fernandes e João Neves foram os artilheiro da equipe, com três gols cada um. O resultado levou a equipe comandada por Roberto Martínez aos 13 pontos em seis partidas, na liderança do Grupo F, à frente da Irlanda, que derrotou a Hungria por 3 a 2, em virada dramática na Puskás Arena, em Budapeste, neste domingo, e ficou com a vaga na repescagem, com 10 pontos. Hungria (8) e Armênia (3) estão fora do Mundial.

Goleada com tranquilidade

Depois do péssimo futebol apresentado diante dos irlandeses, em Dublin, Portugal não sentiu a falta de seu astro e teve um início arrasador contra os armênios, lanterna do grupo. O placar no estádio do Dragão, no Porto, já estava 5 a 1 após os primeiros 45 minutos.

Cristiano Ronaldo deve ter ficado frustrado pela ausência em um confronto que provavelmente o aproximaria do sonhado milésimo gol, contra uma defesa frágil, que marcava mal, dava espaços e falhava na saída de bola. Dono das bolas paradas na seleção, Cristiano foi dispensado e não esteve sequer no banco para ver de perto os gols de falta de João Neves e os dois de pênalti marcados por Bruno Fernandes. Seu substituto, Gonçalo Ramos, também deixou sua marca após Renato Veiga, de cabeça, inaugurar o placar.

Talvez inspirada pela força do Pantera Negra Eusébio, homenageado no belo uniforme preto utilizado na partida, a seleção portuguesa manteve a intensidade na etapa final. A equipe da casa acertou o travessão, viu o goleiro salvar Avagyan salvar um gol olímpico e perdeu várias oportunidades claras, mas completou a goleada - até o jovem Francisco Conceição balançou a rede - para garantir presença na Copa com a confiança em alta.

Esta foi a segunda maior goleada da história de Portugal. Curiosamente, Cristiano Ronaldo também esteve ausente no 9 a 0 sobre Luxemburgo em 2023.

Cristiano Ronaldo

O próximo desafio dos portugueses é evitar uma suspensão maior para Cristiano Ronaldo em apelação no Comitê Disciplinar da Fifa, pela cotovelada desferida no zagueiro irlandês Dara O'Shea na rodada passada das Eliminatórias. Principal artilheiro da seleção, com 143 gols em 226 partidas, o atacante de 40 anos poderá ficar fora das duas primeiras partidas do Mundial se pegar o mínimo de três jogos de gancho por má conduta.

Com virada nos acréscimos, Irlanda vai para repescagem

Se Portugal precisou de apenas 45 minutos para carimbar seu passaporte para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, a classificação da Irlanda foi dramática. Os visitantes contaram com três gols de Parrott, o último aos 50 minutos do segundo tempo, para virar o jogo sobre a Hungria por 3 a 2, em Budapeste, e continuar sonhando com um lugar em uma Copa do Mundo, para a qual não se classifica desde 2002.