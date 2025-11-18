Apesar do tropeço da Seleção, Ancelotti segue confiante para a Copa do Mundo: "Estamos no caminho certo"

A Seleção Brasileira encerrou o ano de 2025 com um empate contra a Tunísia. Em Lille, na França, os comandados de Carlo Ancelotti não saíram do 1 a 1 e desperdiçaram a chance de encerrar o ano com duas vitórias sobre seleções africanas, já que o Brasil bateu Senegal no sábado (15).
Apesar do resultado abaixo do esperado, o técnico italiano tranquilizou os torcedores durante entrevista coletiva após o jogo e garantiu que a equipe está no caminho correto. Ainda, destacou que o ambiente está favorável para que o Brasil faça uma boa Copa do Mundo.
— Acho que estamos no caminho certo para chegar em alto nível na Copa do Mundo. Eu tenho muita confiança nesta equipe, nestes jogadores e, sobretudo, neste ambiente. Que é um ambiente bom, porque os jogadores são sérios, são profissionais, são patrióticos, porque gostam, têm muito carinho pela camiseta — disse Ancelotti.
O único gol do Brasil foi marcado por Estêvão, de pênalti. No segundo tempo, Lucas Paquetá teve a chance de virar a partida, mas desperdiçou uma penalidade. Naquele momento, o público estranhou a escolha de Ancelotti pelo meia, já que o jovem atacante ainda estava em campo.
— Quando chegou o segundo pênalti eu mudei o batedor, porque pensava que tinha que tirar um pouco da pressão de Estêvão e colocar Paquetá, que costuma cobrar pênaltis bem — analisou o técnico.
Por fim, Carlo Ancelotti informou que a lista de jogadores para a Copa do Mundo já conta com muitos nomes garantidos, mas não quis informar a quantidade.
Ele informou que estará em dezembro nos Estados Unidos para acompanhar o sorteio dos grupos do Mundial. Posteriormente, irá junto de dirigentes da CBF analisar os campos de treinamento que o Brasil utilizará.