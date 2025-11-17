Copa do Mundo

Opções táticas
Notícia

Ancelotti elogia atacantes que ajudam a defender para manter Seleção no 4-2-4: "A atitude foi boa"

Brasil deve manter sistema ofensivo no amistoso contra a Tunísia, na terça-feira (18)

Rafael Diverio

De Lille

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS