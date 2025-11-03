Ancelotti e Vini ficaram próximos no Real Madrid. JOSE JORDAN / AFP

Apesar de o tema já ter sido superado no Real Madrid, o ataque de fúria de Vini Jr. ao ser substituído no clássico com o Barcelona pela La Liga não passou batido na coletiva de imprensa da convocação da Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti colocou panos quentes no assunto e deu o caso por encerrado.

— Temos uma relação muito boa com Vini Jr. Quando acontece algo, obviamente nos informamos. Falei com ele sobre a reação e falei o que eu pensei. Foi um erro e me parece que pediu desculpas — iniciou o comandante da Seleção.

— O tema está resolvido e nada mais. Ele é um atleta muito importante para nós. Temos muito carinho por ele. Não terá problemas aqui nem com seu clube e treinador — completou.

Vini Jr. não vive bom momento. Além de reclamar publicamente de Xabi Alonso, técnico do Real, o brasileiro perdeu um pênalti na última partida do time espanhol e vem sendo questionado pela imprensa local. Fora das quatro linhas, o atacante virou tema em sites de fofoca pelo conturbado início de namoro com a influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca.

— Sobre a vida pessoal dele... eu não sou seu pai nem seu irmão. Quero ser para ele só o seu treinador. Nada mais. A vida pessoal dele é a vida pessoal dele — comentou Ancelotti aos jornalistas.