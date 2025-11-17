Algoz histórico do Inter, Kidiaba teve papel decisivo na classificação do Congo à repescagem da Copa; entenda

Kidiaba defendeu o Mazembe na eliminação colorada no Mundial de Clubes de 2010. Jefferson Botega / Agencia RBS

A República Democrática do Congo contou com a influência direta de um velho conhecido do Inter para seguir viva na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Mutueba Kidiaba, algoz do Colorado no Mundial de 2010 e hoje preparador de goleiros de sua seleção, teve participação fundamental na vitória nos pênaltis sobre a Nigéria, no domingo (16), que garantiu o país na repescagem intercontinental.

Entenda o que aconteceu

O duelo decisivo contra a Nigéria, pela final da repescagem das Eliminatórias Africanas, seguia empatado em 1 a 1 e ganhava contornos dramáticos à medida que os pênaltis se aproximavam. Foi então que o técnico Sébastien Desabre recorreu a uma estratégia que remeteu imediatamente à Copa de 2014: tal qual Louis van Gaal com Tim Krul, ele decidiu trocar o goleiro titular especialmente para a disputa das penalidades.

Timothy Fayulu entrou no lugar de Lionel Mpasi carregando a missão de ser o herói do confronto. E cumpriu. O goleiro do Congo defendeu duas cobranças e foi determinante para garantir a vaga da equipe na repescagem africana.

Por trás desse momento decisivo estava Kidiaba. Algoz do Inter em 2010, quando defendia o Mazembe e protagonizou uma das maiores surpresas do Mundial de Clubes, o ex-goleiro hoje é preparador de goleiros da seleção congolesa.

Segundo o comentarista de futebol africano Fiifi Manfred, Kidiaba identificou que Fayulu tinha desempenho superior em pênaltis em relação ao experiente Mpas. Por isso, foi dele a indicação para a troca no gol na decisão contra a Nigéria, escolha que acabou determinando a classificação histórica da República Democrática do Congo.