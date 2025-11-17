O confronto entre Alemanha e Eslováquia, válido pela 10ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias, será às 16h45min desta segunda-feira (17). A partida ocorre na Red Bull Arena, em Leipzig.
Escalações para Alemanha x Eslováquia
Alemanha: Baumann; Baku, Schlotterbeck, Tah, Raum; Kimmich, Goretzka; Sane, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
Eslováquia: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec, Haraslin. Técnico: Francesco Calzona.
Arbitragem para Alemanha x Eslováquia
François Letexier (França), auxiliado por Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França). VAR: Willy Delajod (França).
Onde assistir a Alemanha x Eslováquia
- A partida terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo SporTV.