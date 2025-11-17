Alemanha e Holanda garantem vagas na Copa do Mundo

Alemães golearam a Eslováquia. Odd ANDERSEN / AFP

A segunda-feira (17) de data Fifa termina com mais dois europeus classificados à Copa do Mundo de 2026. Ao vencerem Eslováquia e Lituânia, respectivamente, Alemanha e Holanda, garantiram presença no Mundial.

Agora, o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, entre junho e julho do próximo ano, já conhece 34 de seus 48 participantes.

A classificação alemã

Bastava um empate no confronto direto contra a Eslováquia, em casa, para confirmar a vaga no Grupo A das Eliminatórias. Os adversários tinham a mesma pontuação, mas estavam atrás por saldo. Só que a seleção alemã preferiu ir além da igualdade no placar e aplicar um verdadeiro atropelo: 6 a 0.

A classificação holandesa

Para a Holanda a missão era um pouco mais fácil no Grupo G. Bastava empatar em Amsterdam com a última colocada do grupo, a Lituânia. Até poderia perder, caso a Polônia não goleasse Malta. No fim, os holandeses também foram além do objetivo e golearam por 4 a 0.

Grupo já resolvido