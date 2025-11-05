Adidas divulga camisas das seleções para a Copa do Mundo; veja fotos

A Adidas anunciou nesta quarta-feira (5) a nova linha de camisetas das seleções patrocinadas pela marca, que poderão ser utilizadas na Copa do Mundo de 2026. São 22 equipes contempladas, sendo que algumas já estão classificadas para o Mundial.
Dentre elas estão a da atual campeã do mundo, Argentina, das potências europeias Alemanha, Espanha e Itália, assim como do México, um dos países sede do torneio.
Também foram divulgadas as camisas de equipes que não estarão na Copa, como é o caso de Chile, Peru e Venezuela.
Neste momento, 28 seleções já estão garantidas no Mundial. Restam 20 equipes para esta que será a primeira Copa do Mundo com 48 países na disputa.