O confronto entre Suécia x Suíça, válido pela 3ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa, será às 15h45min desta sexta (10). O jogo será na Strawberry Arena, em Estocolmo.
Escalações para Suécia x Suíça
Suécia: Johansson; Gudmundsson, Hien e Ekdal; Svensson, Saletros, Ayari, Larsson e Bernhardsson; Isak e Gyökeres. Técnico: Jon Dahl Tomasson
Holanda: Kobel; Rodriguez, Akanji, Elvedi e Widmer; Xhaka, Manzambi e Freuler; Vargas, Embolo e Ndoye. Técnico: Murat Yakin
Onde assistir a Suécia x Suíça
- O SporTV2 anuncia a transmissão ao vivo.