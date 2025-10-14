Senegal goleia e se classifica para a terceira Copa do Mundo consecutiva

Sadio Mané foi o destaque da equipe no jogo que valeu a classificação. @fsfofficielle / Instagram/Divulgação

A Copa do Mundo de 2026 terá uma das principais seleções do continente africano nos últimos anos. Nesta terça-feira (14), Senegal venceu a Mauritânia por 4 a 0, pela última rodada das Eliminatórias. O resultado garantiu a liderança do Grupo B e, consequentemente, a vaga no próximo Mundial.

Em Dacar, capital do país, os torcedores puderam comemorar mais uma conquista da boa geração senegalesa. A seleção se classificou para a quarta Copa do Mundo, sendo a terceira em sequência.

Em 2002, quando estreou em mundiais, Senegal surpreendeu ao chegar nas quartas de final, sendo eliminada pela Turquia. Na primeira fase, a equipe terminou com a segunda colocação do Grupo A, superando a França por 1 a 0 no primeiro jogo daquele Mundial.

Dentro de campo nesta terça, a equipe foi liderada pela grande estrela do país. O atacante Sadio Mané, do Al Nasr, fez dois gols. O primeiro em cobrança de falta. O jovem Ndiaye, do Everton, fez o terceiro, e Diallo, do Metz, da França, fechou a goleada.

Repescagem

No outro jogo da chave que valia classificação, a República Democrática do Congo venceu o Sudão por 1 a 0. O resultado deu aos vencedores a segunda colocação do grupo e uma vaga na repescagem africana, que contará com quatro seleções na briga pela classificação para a repescagem mundial.