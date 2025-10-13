Seleção vai com quase todo o time diferente para amistoso contra o Japão; confira os nomes

Ancelotti mexeu em quase todo o time. @RAFAELRIBEIRORIO / CBF

Contrariando a expectativa de apenas uma mudança na escalação para o amistoso contra o Japão, Carlo Ancelotti prepara um time bem diferente do que venceu a Coreia do Sul. Como previsto, Hugo fará sua estreia na Seleção Brasileira, mas outros sete nomes também devem ser substituídos.

Em treino no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, nesta segunda-feira (13), foi testado um 4-3-3 com Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli.

Bruno Guimarães, que jogou todas as partidas com Ancelotti, teve o posicionamento alterado. Ele sobe o campo para jogar ao lado de Lucas Paquetá e assume a posição de meia. Vini Jr. deve ocupar um espaço à frente, mais perto do gol, quase como um centroavante.