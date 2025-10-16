Seleção Brasileira encerra 2025 contra adversários africanos; veja quais são

A Seleção Brasileira já sabe quando, onde e contra quem encerrará o ano de 2025. A CBF confirmou, nesta quinta-feira (16), os próximos adversários do Brasil que servirão de preparação para a Copa do Mundo de 2026.
No dia 15 de novembro, a Seleção enfrenta Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida será às 13h (horário de Brasília). Os senegaleses já garantiram vaga para o Mundial do próximo ano. O último confronto entre as seleções foi em 2023, com vitória senegalesa por 4 a 2.
No dia 18 de novembro, o Brasil encara a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília). O adversário também está garantido na Copa do Mundo. Antes do Mundial de 2022, a Seleção enfrentou os tunisianos e venceu por 5 a 1.
"A escolha dos adversários faz parte do planejamento do Departamento de Seleções e da comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti de medir forças contra seleções africanas antes da Copa do Mundo de 2026", afirmou a CBF.
A Seleção Brasileira disputou dois amistosos na data Fifa de outubro. Venceu a Coreia do Sul, por 5 a 0, e perdeu de virada para o Japão, por 3 a 2.