Seleção Brasileira deverá ter apenas uma novidade para enfrentar o Japão; veja provável escalação

A escalação da Seleção Brasileira que goleou a Coreia do Sul, na última sexta-feira (10), agradou os torcedores e o técnico Carlo Ancelotti, que deve repetir praticamente o mesmo time no próximo amistoso. Na terça (14), às 7h30min (horário de Brasília), o Brasil enfrenta o Japão, em Tóquio.
A única mudança deverá ser no gol. Ainda na convocação, o treinador italiano avisou que Hugo Souza, do Corinthians, seria o titular no duelo contra os japoneses.
Após o corte de Ederson, Ancelotti manteve o rodízio prometido, começou com Bento no 5 a 0 sobre os sul-coreanos, e escalou Hugo Souza no treinamento deste domingo (12), o último em Seul.
Possível baixa
Na atividade, Estêvão apresentou um quadro de gripe e será reavaliado para a atividade de segunda-feira (13), já em Tóquio, no Ajinomoto Stadium. O jovem de 18 anos marcou dois gols contra a Coreia do Sul.
A expectativa do departamento médico é de que não seja problema para a partida, mas Lucas Paquetá será o substituto se necessário.
A provável escalação da Seleção tem Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.