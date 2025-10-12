Seleção Brasileira deverá ter apenas uma novidade para enfrentar o Japão; veja provável escalação

Goleiro do Corinthians (C) jogará contra o Japão. RAFAEL RIBEIRO / CBF/DIVULGAÇÃO

A única mudança deverá ser no gol. Ainda na convocação, o treinador italiano avisou que Hugo Souza, do Corinthians, seria o titular no duelo contra os japoneses.

Após o corte de Ederson, Ancelotti manteve o rodízio prometido, começou com Bento no 5 a 0 sobre os sul-coreanos, e escalou Hugo Souza no treinamento deste domingo (12), o último em Seul.

Possível baixa

Na atividade, Estêvão apresentou um quadro de gripe e será reavaliado para a atividade de segunda-feira (13), já em Tóquio, no Ajinomoto Stadium. O jovem de 18 anos marcou dois gols contra a Coreia do Sul.

A expectativa do departamento médico é de que não seja problema para a partida, mas Lucas Paquetá será o substituto se necessário.