Seleção Brasileira abre 2 a 0, mas sofre virada e perde para o Japão pela primeira vez na história

Parecia que a Seleção Brasileira deixaria a Ásia com mais uma vitória tranquila em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. No entanto, o Brasil conheceu nesta terça-fera (14) a sua primeira derrota para o Japão na história.
Após abrir 2 a 0 no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, a equipe comandada por Carlo Ancelotti sofreu três gols em 25 minutos, escancarando problemas defensivos contra um adversário mais qualificado.
Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcaram para a Seleção, ainda no primeiro tempo. Porém, no retorno para o intervalo, o Japão virou com Minamino, Nakamura e Ueda. Destaque negativo para Fabrício Bruno, que errou nos dois primeiros gols japoneses.
Calendário
O Brasil terá mais dois desafios em 2025, na data Fifa de 10 a 18 de novembro. Os adversários serão africanos, e os jogos ocorrerão em Londres e em Paris. A CBF tem acordo verbal para a Seleção enfrentar Senegal e Tunísia.
Os próximos amistosos também devem servir para testes, assim como os jogos na Ásia. Contra o Japão, Ancelotti escalou oito jogadores diferentes em relação ao time que começou na goleada diante da Coreia do Sul, na última sexta (10). Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr. seguiram entre os titulares.
Primeiro tempo
Os minutos iniciais foram de nervosismo. A bola parecia queimar nos pés de todos os jogadores. A pressão alta do Japão também dificultava a saída de bola e as ligações diretas foram vistas, sem sucesso. Martinelli até aproveitou uma bobeira da defesa japonesa, que não afastou o lançamento, mas finalizou para fora.
Aos 21 minutos, os donos da casa quase abriram o placar. Doan fez boa jogada pelo lado direito e achou Minamino na área. O atacante cruzou a bola, que passou por toda a extensão do gol. Ueda estava na segunda trave e tentou finalizar, mas chegou atrasado.
A falta de criatividade da Seleção acabou aos 25 minutos. Paulo Henrique começou a jogada e triangulou com Paquetá e Bruno Guimarães. O volante já havia dado uma bela assistência contra a Coreia do Sul e desta vez assistiu o lateral-direito, que apareceu de elemento surpresa, não só na convocação da Seleção, na área dos japoneses. De pé direito ele finalizou cruzado, sem chance para o goleiro.
Seis minutos depois, mais uma bola na rede. Foi necessário outro passe diferenciado para furar a defesa japonesa. Paquetá serviu Martinelli, que deixou a bola quicar e cair na feição para acertar um chute forte e cruzado com a perna esquerda: 2 a 0.
Antes do intervalo, o Japão ameaçou uma pressão e testou a defesa brasileira, que se saiu bem nas tentativas.
Virada no segundo tempo
O jogo parecia controlado pela Seleção no início do segundo tempo. No entanto, aos 6 minutos, Fabrício Bruno errou na saída de bola e entregou para Minamino, que ficou na cara do goleiro e finalizou com precisão para descontar.
O empate japonês ocorreu aos 16 minutos. Ito foi lançado pelo lado direito e cruzou para a área. Nakamura apareceu livre na segunda trave e finalizou para o gol. Fabrício Bruno teve a chance de afastar, mas a bola bateu nele e entrou.
A virada quase ocorreu aos 24 minutos. Em mais um cruzamento de Ito, Ueda subiu alto e cabeceou. A bola desviou em Fabrício Bruno e foi no travessão. Na cobrança de escanteio, a defesa dormiu e Ueda cabeceou com força. A bola ainda bateu em Hugo Souza, mas entrou: 3 a 2.
Na busca pelo empate, Ancelotti colocou alguns titulares. Faltou criatividade para criar chances, enquanto os japoneses aproveitavam contra-ataques para assustar. A melhor chance foi com Richarlison, que teve liberdade para cabecear o cruzamento de Estêvão, mas a finalização foi sobre o gol.
Amistoso — 14/10/2025
Japão (3)
Suzuki; Taniguchi, Watanabe e J. Suzuki; Kubo (Ito, 9’/2ºT), Sano, Kamada (Ogawa, 40’/2ºT) e Nakamura (Soma, 29’/2ºT); Doan (Mochizuki, 40’/2ºT), Minamino (Tanaka, 29’/2ºT) e Ueda (Machino, 29’/2ºT). Técnico: Hajime Moriyasu
Brasil (2)
Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique, 29’/2ºT); Casemiro, Bruno Guimarães (Joeliton, 11’/2ºT) e Lucas Paquetá (Richarlison, 29’/2ºT); Luiz Henrique (Estêvão, 29’/2ºT), Martinelli (Rodrygo, 11’/2ºT) e Vini Jr (Matheus Cunha, 11’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti
GOLS: Paulo Henrique, aos 25, e Gabriel Martinelli, aos 31 minutos do primeiro tempo. Minamino, aos 6, Nakamura, aos 16, e Ueda, aos 26 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Estêvão (B)
ARBITRAGEM: Jong Hyeok Kim, auxiliado por Kyunyong Park e Jongpil Jang. (Trio sul-coreano)
LOCAL: Ajinomoto Stadium, em Tóquio