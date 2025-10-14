Copa do Mundo

Amistoso
Notícia

Seleção Brasileira abre 2 a 0, mas sofre virada e perde para o Japão pela primeira vez na história

Jogo no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, marcou a segunda derrota de Carlo Ancelotti no comando da equipe

Alex Torrealba

