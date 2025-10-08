Seleção africana goleia e é mais uma a garantir vaga na Copa do Mundo

Egito foi a 19ª seleção a garantir classificação para a Copa do Mundo. ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Mais uma seleção garantiu vaga na Copa do Mundo do próximo ano. Nesta quarta-feira (8), o Egito venceu Djibuti, fora de casa, por 3 a 0, e confirmou a classificação. O craque Salah, do Liverpool, foi o autor de dois gols na partida.

Esta será a quarta Copa do Mundo da seleção africana, que é uma das mais tradicionais do continente. O país também esteve nas edições de 1934, 1990 e 2018.

Ainda nesta quarta, Cabo Verde, líder do Grupo B, empatou com a Líbia em 3 a 3 e deixou a possibilidade de classificação inédita para o Mundial para a última rodada. Quem também terá de esperar é Gana, primeira colocada do Grupo I, que venceu a República Centro-Africana por 5 a 0, mas viu Madagascar, segunda colocada, bater Comores por 2 a 1.

Na África, restam três seleções que podem garantir a classificação na penúltima rodada da competição. A Argélia joga nesta quinta-feira (9), contra a Somália. Já Costa do Marfim e Senegal entram em campo um dia depois contra Seicheles e Sudão do Sul. Confira abaixo o cenário de cada uma.

Eliminatórias da Ásia

Já no continente asiático, foram disputadas as duas partidas iniciais da quarta fase das Eliminatórias. Omã e Catar empataram sem gols pelo Grupo A, enquanto a Arábia Saudita venceu a Indonésia por 3 a 2 em duelo pelo Grupo B. Tal etapa será concluída na terça-feira (14).

Na Ásia, são dois grupos de três equipes, com duelos entre as chaves em turno único. Depois, os líderes de cada lado se classificam para a Copa. Os segundos colocados se enfrentarão por uma vaga na repescagem mundial.

As Eliminatórias da Europa voltam a ser disputadas nesta quinta-feira (9), assim como os jogos da Concacaf.

Seleções africanas podem se classificar nesta semana

Argélia vai se classificar na nona rodada se:

Vencer a Somália.

Empatar com a Somália, e Uganda e Moçambique não vencerem seus jogos.

Uganda e Moçambique perderem.

Costa do Marfim vai se classificar na nona rodada se:

Vencer Seicheles e Gabão perder para Gâmbia.

Senegal vai se classificar na nona rodada se:

Vencer o Sudão do Sul e a República Centro-Africana não vencer Togo

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo