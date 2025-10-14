Seis seleções garantiram vaga na Copa do Mundo nesta terça; confira quais são

Inglaterra foi a primeira europeia a se classificar. Gints Ivuskans / AFP

A Copa do Mundo de 2026 ganhou mais seis classificadas nesta terça-feira (14). Três seleções africanas garantiram as últimas vagas diretas do continente. Na Ásia, foram dois países que confirmaram a classificação antes da repescagem continental. E na Europa foi decidido o primeiro classificado. Agora são 28 classificados.

Contra a Letônia, fora de casa, os ingleses venceram por 5 a 0 e garantiram a liderança do Grupo K com duas rodadas de antecedência.

Na quarta fase das Eliminatórias Asiáticas, Arábia Saudita e Catar terminaram com a liderança de seus grupos e também voltam ao Mundial. Os sauditas empataram em 0 a 0 com o Iraque. Já os anfitriões da última Copa do Mundo venceram os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1.

Na África, Senegal, Costa do Marfim e África do Sul venceram seus jogos contra Mauritânia, Quênia e Ruanda, respectivamente, e garantiram a vaga na última rodada das Eliminatórias.

Agora, os quatro melhores segundos colocados da seletiva africana disputarão uma repescagem continental, que vale uma vaga na repescagem mundial. Na Ásia, os segundos colocados das duas chaves, Emirados Árabes Unidos e Iraque, jogarão em dois jogos para disputar a classificação para a mesma etapa.

Países já classificados para a Copa do Mundo de 2026