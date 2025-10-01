Rodrigo Caetano detalha relação com Ancelotti, amistosos da Seleção e possível corte de Alisson após lesão: "Não tenho como cravar"

Rodrigo Caetano é diretor de seleções da CBF desde fevereiro do ano passado. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O técnico Carlo Ancelotti irá convocar 25 jogadores nesta quarta-feira (1°), às 15h, para a disputa de amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Os jogos serão os primeiros que a Seleção irá realizar como preparação para a Copa do Mundo do próximo ano.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o diretor de seleções da CBF Rodrigo Caetano explicou sobre o planejamento dos próximos amistosos. Após os jogos contra as seleções asiáticas, o Brasil muda o foco para dois amistosos em outubro contra seleções africanas. As partidas serão disputadas na Europa. Os adversários vão ser definidos após o fim das Eliminatórias do continente para escolher equipes já classificadas.

Depois, a Seleção volta a jogar em março, nos Estados Unidos, período em que várias equipes jogarão no país. A intenção da CBF é enfrentar seleções tradicionais do continente europeu. Ainda, Rodrigo Caetano não descarta amistosos em junho, no Brasil, como uma forma de despedida antes do Mundial.

Possíveis desfalques

Além disso, o dirigente da CBF também comentou sobre a possibilidade de Ancelotti perder jogadores para esta convocação por conta de lesões. Entre os exemplos, o goleiro Alisson foi citado, já que ele foi substituído após se lesionar aos 55 minutos do jogo entre Galatasaray e Liverpool, pela Champions League, disputado nesta terça.

— Quem faz o contato clínico sempre é o Dr. Rodrigo Lasmar, porque ele fala diretamente com o departamento médico de todos os clubes. É claro que o próprio Taffarel, que é o nosso preparador de goleiros, já fez contato com o Alisson. Eu não tenho como cravar se ele está fora ou se está dentro, porque a gente vai aguardar até amanhã (1°) pela manhã — disse Caetano, que ainda colocou Alisson como um dos pilares do time de Ancelotti.

Boa relação com Ancelotti

Outro questionamento feito a Rodrigo Caetano foi sobre a relação com Carlo Ancelotti, que esteve à frente da Seleção em apenas quatro partidas desde a sua chegada. Conforme o dirigente, que está convivendo intensamente com o italiano, o treinador é uma pessoa simples e fácil de lidar.

— Ele é um cara extremamente simples. E isso vem a confirmar que os grandes são simples. Os caras mais vencedores realmente são aqueles de um trato mais fácil. Isso comprovadamente é no futebol, é na vida, enfim, nas grandes instituições. E com ele não é diferente. Capacidade absurda de sintetizar suas ideias, de engajar os profissionais, os atletas. Enfim, um ambiente muito leve, muito prazeroso pra todos — garantiu Caetano.