Copa do Mundo

Foco na Copa
Notícia

Rodrigo Caetano detalha relação com Ancelotti, amistosos da Seleção e possível corte de Alisson após lesão: "Não tenho como cravar"

Dirigente foi entrevistado no programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha nesta terça-feira (30)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS