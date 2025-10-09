O confronto entre República Tcheca e Croácia, válido pela sétima rodada do Grupo L das Eliminatórias Europeias, será às 15h45min desta quinta-feira (9). A partida ocorre na Fortuna Arena, em Praga.
Escalações para República Tcheca x Croácia
República Tcheca: Stanek; Doudera, Jemelka, Krejcí, Zelený; Soucek, L. Cerv; Pavel Sulc, Vasil Kusej, Provod e Kuchta. Técnico: Ivan Hasek.
Croácia: Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric, Kramaric; Pasalic, Perisic e Franjo Ivanovic. Técnico: Zlatko Dalic.
Arbitragem para República Tcheca x Croácia
François Letexier, auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. VAR: Willy Delajod (quarteto francês).
Onde assistir a República Tcheca x Croácia
- O SporTV anuncia a transmissão.