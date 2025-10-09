República Tcheca x Croácia: tudo sobre o jogo da 7ª rodada das Eliminatórias Europeias.

O confronto entre República Tcheca e Croácia, válido pela sétima rodada do Grupo L das Eliminatórias Europeias, será às 15h45min desta quinta-feira (9). A partida ocorre na Fortuna Arena, em Praga.