Quem ganhou e quem perdeu espaço com Ancelotti após os dois amistosos da Seleção

Martinelli (E) marcou um dos gols contra o Japão, enquanto Carlos Augusto (D) foi mal na mesma partida. RAFAEL RIBEIRO / CBF

A Seleção Brasileira deixa a Ásia com pontos positivos e negativos na bagagem. Uma goleada contra a Coreia do Sul e uma derrota de virada para o Japão foram os resultados da data Fifa de outubro para o Brasil.

Ainda haverá outros testes antes da Copa do Mundo de 2026 e contra adversários mais qualificados, como seleções africanas em novembro e europeus em março do próximo ano. Carlo Ancelotti já confirmou que seguirá fazendo testes.

Pensando nos convocados para os duelos asiáticos, há jogadores que ganharam espaço nos planos do treinador italiano, enquanto outros perderam e isso pode resultar em ausência no Mundial de 2026. Veja abaixo quem são:

Ganharam espaço

Éder Militão

De volta à Seleção, Militão teve chance como titular e foi bem. Após um longo período de lesões, o zagueiro provou que merece a confiança de longa data de Ancelotti. Ele ainda pode ganhar mais espaço caso receba oportunidade como lateral-direito e corresponda, visto que a concorrência pela titularidade na zaga é com o capitão Marquinhos.

Douglas Santos

Dos três laterais pela esquerda convocados, Douglas Santos foi quem teve o melhor desempenho, principalmente na defesa. Passou segurança e ajudou na saída de bola. Pode contribuir mais ofensivamente, mas a função primordial para o esquema adotado por Ancelotti foi cumprida com sucesso.

Paulo Henrique

Primeira chance como titular e gol. Paulo Henrique foi a grande surpresa desta data Fifa. Não somente pela convocação inesperada, mas principalmente pelo desempenho dentro de campo. Boa aparição no ataque e atuação justa na defesa contra o Japão. O lateral foi um dos poucos do sistema defensivo que não errou.

Martinelli

A concorrência no ataque da Seleção é grande, ainda mais na ponta esquerda, a qual pertence a Vinícius Júnior e ainda tem Rodrygo como concorrente. No entanto, o camisa 7 pode jogar mais centralizado e Gabriel Martinelli mostrou que tem capacidade para atuar na função em alto nível. Fez um gol contra o Japão e criou boas chances.

Perderam espaço

Fabrício Bruno

A atuação diante do Japão pode ter custado a vaga do zagueiro na Copa do Mundo. Fabrício Bruno falhou no primeiro gol ao errar um passe dentro da área, que deixou a bola no pé do adversário. No segundo, ele teve a chance de rebater a finalização, mas a bola entrou após tocá-lo. O abatimento foi nítido após a partida. Há outros zagueiros pedindo passagem e que podem tirar sua vaga nas próximas convocações.

Carlos Augusto

Foi o titular contra o Japão e não foi bem. Sofreu na marcação, deixando espaços para cruzamentos que resultaram em boas chances da equipe adversária. No ataque foi nulo. Não deixou boa impressão e pode ficar de fora de futuras convocações.

Richarlison

As convocações de Richarlison se explicam mais pela boa relação do atacante com Ancelotti, já que os dois tiveram bons momentos no Everton. No entanto, as atuações recentes não são boas. Entrou apenas no final do jogo contra o Japão e pouco produziu. Com outros nomes em alta, como João Pedro e Matheus Cunha, o "Pombo" pode ficar de fora.

João Gomes