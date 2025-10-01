Quantos jogadores foram chamados pela primeira vez por Ancelotti para a Seleção

Rodrygo atuou com a amarelinha pela última vez em março. Vitor Silva / CBF / Divulgação

O técnico Carlo Ancelotti fez, nesta quarta-feira (1º), sua terceira convocação à frente da Seleção Brasileira. Para os jogos contra Coreia do Sul e Japão, neste mês, o italiano chamou seis jogadores pela primeira vez.

O goleiro Éderson, o zagueiro Éder Militão, os volantes André e João Gomes e os atacantes Igor Jesus e Rodrygo estão de volta à Seleção.

— O João Gomes, que não conheço a nível pessoal, como André, quero conhecer, porque nesta posição creio que teremos muita opção para a Copa do Mundo. Gostaria de conhecer também estes dois jogadores, que estão muito bem na Premier League — explicou Ancelotti sobre os dois volantes chamados.

Rodrygo é um velho conhecido do italiano, que o treinou no Real Madrid. No entanto, não vinha sendo chamado pelo treinador. Sua última partida com o Brasil foi no dia 25 de março, contra a Argentina, ainda sob o comando de Dorival Júnior.

— Rodrygo está muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entra no time foi bem. Tem boa condição física, como todos os jogadores brasileiros. Está muito motivado para estar aqui — disse sobre o atleta do Real Madrid, e completou:

— É um jogador muito importante para essa Seleção, porque tem características técnicas muito importantes. Pode jogar em todas as posições (do ataque). Vai ajudar muito — ressaltou.

A delegação se apresentará na segunda-feira (6), em Seul, e encara a Coreia, dia 10, na capital coreana, e o Japão, dia 14, em Tóquio.

