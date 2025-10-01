Copa do Mundo

Novidades na lista
Notícia

Quantos jogadores foram chamados pela primeira vez por Ancelotti para a Seleção

Brasil fará dois amistosos na Ásia na próxima data Fifa, contra Coreia do Sul e Japão

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS