Portugal x Irlanda: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa

O confronto entre Portugal e Irlanda, válido pela 3ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias, será às 15h45min deste sábado (11). A partida ocorre no Estádio José Avalade, em Lisboa.
Escalações para Portugal x Irlanda
Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.
Irlanda: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea e Ferry; Cullen, Taylor e Azaz; Johnston, Ferguson e Manning. Técnico: Heimir Hallgrímsson.
Onde assistir a Portugal x Irlanda
- A partida terá transmissão ao vivo no SporTV.