O confronto entre Portugal x Hungria, válido pela 8ª rodada do Grupo F, será às 15h45min desta terça-feira (14). A partida ocorre no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Escalações para Portugal x Hungria
Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Francisco Trincão, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
Hungria: B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga. Técnico: Marco Rossi.
Arbitragem para Portugal x Hungria
Srdjan Jovanović, auxiliado por Uroš Stojković e Milan Mihajlović. VAR: Momčilo Marković (quarteto sérvio).
Onde assistir a Portugal x Hungria
- O SporTV anuncia a transmissão.